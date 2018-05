Na pražskou burzu vstupují menší české firmy, mezi nimi i výrobce obuvi starší než Baťa

Závod společnosti Prabos vznikl už v roce 1860 ve Slavičíně. Tam firma šije hlavně pracovní a vojenské boty. Majitel společnosti Jaroslav Palát Radiožurnálu vysvětlil, kolika procesy musí bota projít, než jde do prodeje.

Pražská burza se otevírá menším podnikům

„Naše denní produkce nebo kapacita je 1200 párů obuvi, samozřejmě závisí to na sortimentu. Čím složitější obuv, tím míň kusů vyrobíme. Ta bota musí projít rukama až sto lidí - fyzicky se jí musí dotknout, aby prostě vznikla, aby byla ušitá,“ vypočítává Palát.

U speciálního sekacího stroje stojí paní Alena. Během jediné směny musí z usně vysekat stovky různých dílků. „Vkládáme do pěti párů - musíme mět pět levých a pět pravých špiček, k tomu deset patiček. Ještě toto musíme vyseknůt, tady toto. Podle toho, jak ten vzor vypadá, my už ty díly musíme sekat. Musíme zjistit, kde ty díly pasují a potom to sešijí. Pak ještě přijdou takhle výlisky, to tam musíme taky dodat,“ popisuje chod výroby.

Tradice delší než Baťova

Tradice výroby bot Prabosu přitom sahá ještě dál než samotný vznik Baťových továren. Ve firmě dnes pracuje přes dvě stě lidí. Většina práce je ruční, každý zaměstnanec má proto svojí funkci - od vyřezávání, přes vysekávání, sešívání, až po lepení nebo krémování bot.

„Já to natírám latexem, aby z toho šel dolů ten materiál, aby to bylo čisté. Ono to uschne. Když to na kartáči čistí, tak to jde pak dole,“ popisuje další pracovník.

Pracovní obuv firma dodává například do společností ČEZ, Škoda Auto nebo taky Lesů České republiky. Významným zákazníkem jsou také bezpečnostní složky. Minulý měsíc získala firma rovnou dvě zakázky na desítky tisíc párů bot.

„My jsme zvítězili v tendru pro českou armádu, zvítězili jsme ve dvouletém tendru pro českou policii. Třeba teď v únoru jsme dodávali poměrně zajímavou dodávku pro Bundeswehr a připravujeme se na účast v dalších tendrech, které budou vypisovány,“ říká Palát.

Stejně tak firma dodává třeba i pro litevskou armádu. Aby společnost mohla dál investovat do inovací a výroby, rozhodla se vstoupit na pražskou burzu.

„Cílem je zbavit se závislosti na bankách. Protože teď potřebujeme investovat, teď potřebujeme mít volné ruce pro rozhodování. Banku primárně zajímá, aby nepodstupovala riziko a peníze se jí vrátily. Kdežto u těch investorů je ta pozice opačná. Potřebují, aby akcie zachovávala hodnotu, případně hodnota rostla a získávali dividendu,“ říká majitel společnosti Prabos.

Investovat budou bohatší klienti

Trh Start se od klasického trhu liší výrazně. Například obchodování bude probíhat v takzvaných aukcích - a to jen čtyřikrát do roka. Podle šéfa pražské burzy Petra Koblice je trh příležitostí hlavně pro zkušenější investory.

„Na straně investorů by měly být české fyzické osoby - řekněme bohatší klienti. My jsme určili, že minimální objem investice - to znamená obchodování - bude v lotech. A minimální lot bude někde kolem hranice půl milionu korun. Řekněme, že to budou stovky tisíc korun,“ říká Radiožurnálu Koblic.

Investoři musí být klientem některého ze členů burzy. Jedině tak se můžou o akcie malých firem na trhu Start ucházet. Podobné trhy existují i v zahraničí, připomíná Koblic.

„Otevřít kapitálový trh malým a středním podnikům zkouší mnoho kapitálových trhů. Jsou zde vždycky nějaká lokální specifika. Velice často mají ty burzy zvýhodněnou pozici tím, že jsou třeba pro tyto typy investic nějaké výhodné daňové podmínky. My nic takového nemáme, my do toho vcházíme s rovnými konkurenčními podmínkami,“ dodává.

První obchody proběhnou už v polovině května. Do letních prázdnin chce Pražská burza nabídnout investorům akcie celkem čtyři společností.