Pražská burza zakončila týden růstem. Páteční objem obchodů přesáhl jeden a půl miliardy

Pražská burza zakončila obchodní týden růstem. Index PX dnes přidal 0,46 procenta na 2294,03 bodu. Pomohly mu například akcie Monety Money Bank, zbrojovky Colt CZ nebo plzeňských strojíren Doosan Škoda Power. V červeném skončila energetická společnost ČEZ či Erste Bank. Aktivita na trhu byla vysoká. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Bohumil Trampota

Objem obchodů v pátek přesáhl 1,6 miliardy korun, což je výrazný nadprůměr. Nejvíce se na tom podílely cenné papíry Monety, které zároveň přidaly 1,79 procenta na 159,40 korun.

Mírný růst zaznamenala také Komerční banka, když si polepšila o 0,19 procenta na 1034 korun. Naopak Erste Bank odepsala 0,34 procenta na 2028 korun.

Druhým nejobchodovanějším titulem dne se stal ČEZ, jehož akcie zlevnily o 0,79 procenta na 1260 korun. Zbrojovka Colt CZ si polepšila o 1,3 procenta na 778 korun, Doosan přidal 1,18 procenta na 429 korun a o více než dvě procenta pak posílila pojišťovna VIG.

Týdenní růst 

Za celý týden vzrostl index PX pouze o 0,05 procenta, skončil tedy na takzvané zelené nule. Nejúspěšnějším titulem byl výrobce bezpilotních letounů Primoco, který od pondělí zhodnotil o 7,83 procenta na 895 korun.

„Celkem se jedná o pátý růstový týden v řadě. Za tuto dobu potěšil investory růstem o 24,31 procenta,“ uvedl analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

Koruna v pátek stagnovala vůči jednotné evropské měně na 24,29 Kč/EUR a zůstala na nejsilnějším závěru od prosince 2023. K dolaru oproti předchozímu závěru oslabila o tři haléře na 20,66 Kč/USD. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online kolem 17:00.

