Dozorčí rada Pražské plynárenské odvolala ředitele Janečka. Nahradí ho bývalý manažer ČEZ

Dosavadní předseda představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček skončil, na pátečním zasedání ho odvolala dozorčí rada firmy. Zároveň zvolila jeho nástupce, kterým se stal bývalý šéf oddělení obnovitelných zdrojů firmy ČEZ Martin Pacovský. ČTK to sdělil Jan Chabr (TOP 09), radní pro majetek hlavního města, které firmu stoprocentně vlastní. Odvolání souviselo mimo jiné s problematickými nákupy plynu v minulosti, které řeší soud. Praha 18:33 15. ledna 2021

„S ohledem na plánovaný rozvoj společnosti považujeme za vhodné mít v čele společnosti vedení, které je nezatížené spory a kauzami z minulosti,“ uvedl Chabr, který má na starosti městské firmy. Končícímu manažerovi poděkoval, společnost podle něj od jeho nástupu v roce 2014 zvýšila zisk v průměru o 30 procent.

Odvolání souvisí s předchozí kritikou Janečka zejména ze strany Pirátů. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) jeho odvolání navrhl už v létě 2019. Kritizoval jej například kvůli tomu, že plynárny figurují ve vyšetřování policie kvůli nákupům plynu nebo za podle primátora příliš vysoké tantiémy pro členy dozorčí rady a představenstva. Dozorčí rada se skládá z nominantů koalice, Janečkovo odvolání podpořili kromě pirátských i ti za Prahu Sobě.

Končícího ředitele v minulosti podporovala zejména třetí součást pražské koalice, Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). Janeček řekl, že odvolání nevnímá úkorně. Firma je podle něj v dobrém stavu a je velmi dobře nastavena do budoucnosti, která přinese nové výzvy. „Je potřeba, aby přišel nový manažer, protože před firmou jsou jiné výzvy, související například s evropským Green Dealem (Zelenou dohodou pro Evropu),“ uvedl.

Oběť podvodu

Nový ředitel Pacovský řekl, že chce v čele plynáren uplatnit své zkušenosti z managementu v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů. „Zaměřím se na optimalizaci investic do distribuční soustavy a do IT. Na druhé straně naopak chci investovat úsilí do zelené energetiky – i když plyn není bezuhlíkový zdroj energie, hraje významnou roli při přechodu k uhlíkové neutralitě. Posunu Pražskou plynárenskou na úroveň inovativní, digitální a transparentní firmy, kde je zákazník na prvním místě,“ uvedl.

Podle Chabra má nový šéf vést změny, které pro plynárny vedení metropole plánuje. Město společnost vlastní přes společnost Pražská plynárenská holding, která by se podle radního v budoucnu měla pod vedením plynáren zaměřit na teplárenství, obnovitelné zdroje a rozvoj moderních technologií v městské energetice.

Soud loni začal řešit případ nákupu plynu Pražskou plynárenskou, která v případu figuruje jako poškozená strana. Brit Lakhbir Singh Sandhu, který podle státního zástupce prostřednictvím Pražské plynárenské vylákal od České republiky DPH 200 milionů korun, odmítl, že by se dopustil něčeho protiprávního. Vedení plynáren uvedlo, že se firma stala obětí podvodu.

Pražská plynárenská dlouhodobě patří mezi největší tuzemské dodavatele energií. Plynem a elektřinou zásobuje téměř 420 tisíc odběrných míst. Předloni firmě meziročně vzrostl čistý zisk o 13,7 procenta na 721 milionů korun, výnosy stouply o 18,4 procenta na 14,8 miliardy korun. Společnost prodala 13,1 miliardy kilowatthodin plynu, meziročně o 2,9 procenta více. Prodej elektřiny se zdvojnásobil na 1,3 miliardy kilowatthodin.