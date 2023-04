Zrušit 40 odpracovaných let a ostřeji snížit penze, navrhuje pravidla pro předčasný důchod Matesová

Vláda aktuálně řeší změnu důchodového systému. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL už představil tři změny ve valorizaci. Mimořádnou valorizaci z důvodu vysoké inflace nahradí dočasný příspěvek, který bude stát vyplácet při inflaci vyšší než pět procent. Praha 12:17 21. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Problémem odchodu do předčasného důchodu v ČR bylo, že se to lidem vyplácelo mnohem více než čekat na věk řádného odchodu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda také zpřísní podmínky pro předčasný odchod do důchodu. Ze stávajících pěti let zkrátila lhůtu na tři roky. Žádosti budou komplikovanější a člověk bude muset u předčasných důchodů splnit povinnost odpracovat předtím alespoň 40 let. Tyto změny by měly platit od září.

Podle ekonomky a zástupkyně České republiky ve Světové bance Jany Matesové byly změny, jež navrhl ministr Jurečka, při současném zatížení státního rozpočtu a při výši inflace naprosto nutné, ale nenazývala by je důchodovou reformou:

„S důchodovou reformou to nemá nic společného. To je řešení extrémně vysoké inflace, kterou jsme tady vůbec neměli mít a máme ji bohužel dlouho. Doufejme, že v budoucnosti už tento systém takto vysoké inflace nebudeme muset nasazovat.“

„Budeme ale pořád potřebovat řádnou valorizaci důchodů a tam si myslím, že je současný návrh návratem k systému, který platil do roku 2018. Myslím, že ten je správný, pokud je inflace normální, tak do tří procent – nebo možná ještě do pěti,“ říká Matesová.

Jak do předčasného důchodu?

Problémem odchodu do předčasného důchodu v Česku bylo, že se to lidem vyplácelo mnohem více než čekat na věk řádného odchodu.

Lidé v tomto případě měli vyšší důchod a ten jim zůstal po zbytek života, což podle Matesové nebylo ekonomicky ani morálně správné. I tak ale uvádí, že změnu by vedla jiným způsobem, tedy alespoň v jednom bodě:

„Ta změna by šla udělat bez podmínky odpracovaných 40 let, a to bez náhradních dob čili bez doby, kdy byl někdo doma s dětmi nebo kdy studoval vysokou školu. Ta podmínka 40 let začne platit letos od září.“

„To znamená, že nikdo z vysokoškoláků nebude moci jít do předčasného důchodu, pokud v té době nepracoval na řádnou smlouvu, takže nebyl důchodově pojištěn. Stejně jsou na tom ženy, které šly po střední škole hned pracovat, ale potom byly doma a vychovávaly děti,“ říká.

Podle ekonomky je tato podmínka problémová proto, že lidé, kterým je dnes okolo 55 let, si plánovali odejít do předčasného důchodu, aby pomohli svým dětem s jejich dětmi kvůli nedostatku předškolních zařízení, aby se postarali o rodiče, starší partnery a podobě.

„Myslím, že by vláda měla tedy opustit těch 40 let aspoň na dobu třeba příštích pěti let a nechat tam 35. Zkrácení doby, kdy se dá žádat o předčasný důchod, je v pořádku a přidala bych tam ještě ostřejší snížení důchodu za každý rok,“ uvádí Matesová.

„Ale lidem teď v dubnu nebo v květnu nemůžete říct, že nemohou do předčasného důchodu, když už byli domluvení, že se například postarají o své rodiče. To solidní stát zkrátka nemůže udělat,“ dodává.

