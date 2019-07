Předdůchod už v Česku čerpají téměř 4000 lidí. Penzi si ale musejí vyplácet z vlastních peněz

Ztráta zaměstnání nebo únava z desítek let strávených v pracovním procesu. To jsou důvody, kvůli nimž někteří starší lidé zvažují odchod do důchodu dřív, než ve státem vyměřeném věku. Jenže předčasný důchod znamená podstatné snížení vyplácené částky. Část lidí proto raději volí takzvaný předdůchod. Několik let před odchodem do penze už nechodí do práce a příjem čerpají ze spoření. V současnosti tuto možnost využívají téměř 4000 lidí. Praha 20:14 27. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předdůchod je jednou z variant, která umožňuje aktivní stáří. Ilustrační foto | Foto: Cristina Gottardi | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Poslední roky před důchodem dávají zabrat čím dál většímu počtu lidí. Variantou, jak takovou situaci řešit, je odchod do předčasného důchodu.

Podle Jana Lormana z organizace Život 90 se ale kvůli tomu penzistům sníží důchod až o deset procent. „Předčasný důchod, to je něco, co každému rozmlouvám, protože to znamená trvale snížený důchod. A při současné legislativě už bez možnosti opravy,“ říká pro Radiožurnál.

Stále více lidí volí odchod do předdůchodu

Další alternativou je takzvaný předdůchod. Nastoupit na něj může každý, komu k odchodu do penze zbývá dva až pět let. „Lidé čerpají předdůchod nejčastěji dva roky a vyplácejí si 10 tisíc korun,“ vysvětluje Jan Sedláček z Asociace penzijních společností.

Jenže průměrných deset tisíc měsíčně jde penzistům z vlastních peněz, konkrétně z penzijního připojištění nebo spoření. Aby mohli o předdůchodu uvažovat, musí mít naspořeno alespoň 225 tisíc korun.

Doba strávená v předdůchodu se nezapočítá do výměry klasického důchodu, takže se nesníží. Podle Jana Lormana z organizace Život 90 ale na novinku, která platí od roku 2013, nedosáhne každý. „Předdůchod, tak jak je postaven, tak zcela určitě je pro lidi, kteří jsou ze střední skupiny, střední úrovně, protože musíte mít samozřejmě naspořeno,“ říká.

Náročné zaměstnání

Zatím ale zájem roste. Meziročně se počet těch, kteří dostávají předdůchod, zvedl téměř o polovinu a peníze takto čerpá zhruba 3900 lidí.

„Pozorujeme dva trendy. Na jednu stranu se neustále posouvá věk odchodu do důchodu a na druhou stranu lidé chtějí žít ve stáří aktivně a hledají proto možnosti, jak odejít do důchodu dříve,“ přibližuje Sedláček.

Předdůchod je podle něj jednou z variant, která aktivní stáří umožňuje.

Fakt, že jsou některé obory náročnější než jiné, chce teď nově zohlednit i důchodová komise při ministerstvu práce a sociálních věcí.

Podle místopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Víta Samka by se mohlo vycházet z metodiky, která fungovala před rokem 1989.

Do důchodu by pak mohli jít dříve především ti pracovníci, kteří vykonávají fyzicky náročnou práci. „To byla například všechna zaměstnání vykonávaná v hornictví, zaměstnání vykonávaná v podzemí, při ražení tunelů. Dále to byly zvlášť těžké a zdraví škodlivé práce v hutích, v těžkých chemických provozech, zaměstnání kesonářů, potápěčů,“ vyjmenovává Samek.

Průměrná výše důchodu se letos blíží 13 tisícům korun měsíčně. Každý rok odejde do penze okolo 200 tisíc lidí.