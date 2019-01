Předkupní právo už rok komplikuje prodej nemovitostí. Ministerstvo chystá jeho úpravu

Prodeje nemovitostí by se měly zjednodušit. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž chystá změnu předkupního práva. Nově by se na společné prostory, jako jsou třeba garáže nebo přístupové cesty, nemělo předkupní právo při prodejích nemovitostí vztahovat. Současná podoba prodávajícím nařizuje společné prostory nabídnout při prodeji nemovitosti nejprve všem spoluvlastníkům - tedy třeba majitelům ostatních bytů v domě. Praha 7:17 26. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dům (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka PxHere (CC0 Public Domain)

Makléřka Eva Viktorinová z realitní kanceláře RE/MAX prodávala loni na Příbramsku byt s garážovým stáním. Na byt se tak vztahovalo předkupní právo - tedy povinnost obeslat všechny spolupodílníky a nabídnout garážové stání nejprve jim.

„Jelikož jsme věděli, že v tom bytovém domě není úplně dobré parkování, tudíž každý by o to parkovací stání projevil zájem, dohodli jsme se s majiteli, že posečkají s prodejem, protože by jim to snižovalo hodnotu celého jejich bytu a celý obchod se tedy zrušil,“ přibližuje Viktorinová pro Radiožurnál.

Takto komplikuje předkupní právo prodeje nemovitostí už rok. Do občanského zákoníku se znovu vrátilo loni v lednu a realitní kanceláře přiznávají, že prodeje nemovitostí, ke kterým patří třeba garážová stání, se výrazně zkomplikovaly.

„Průtahy se týkají každého prodeje nemovitosti, která je vlastněna v podílovém spoluvlastnictví a kde je samozřejmě nutné předkupní právo řešit. Co se týče komplikací, ty spatřujeme především u spoluvlastnických podílů na příjezdové cestě k nemovitosti a především u bytových jednotek a k nim váznoucích spoluvlastnických podílů, tedy třeba garážového nebo parkovacího stání a podobně,“ říká Lukáš Štrajt z právního oddělení společnosti M&M Reality.

Prodloužení prodeje

Podle odhadu realitní kanceláře M&M Reality od nákupu nemovitosti kvůli předkupnímu právu odstoupilo víc než 10 procent zájemců.

„Navíc se doba prodeje takových nemovitostí výrazně prodloužila,“ říká Jan Zachystal, realitní makléř společnosti RE/MAX Alfa. „Spoluvlastníci mají ze zákona 90 dnů na vyjádření k nabídce předkupního práva, takže doba prodeje se v těchto případech prodlužuje minimálně o tři měsíce,“ vysvětluje.

Navíc vypořádání se s předkupním právem i něco stojí. Zpravidla se částky za vyřízení prodeje pohybují v řádech tisíců korun. „V případě větších bytových celků, jako je třeba Central Park v Praze na Žižkově, kde jsou řádově stovky bytových jednotek a velká část vlastníků bytových jednotek má bydliště mimo Českou republiku, se zpracování nabídky může vyšplhat do desítek tisíc korun a je to samozřejmě na několik dní velmi pilné práce,“ doplňuje Zachystal.

Vypátrat bydliště právě třeba u zahraničních majitelů je často velký problém. Navíc někdo ze stávajících spoluvlastníků může projevit zájem třeba o parkovací stání a prodej nemovitosti tak klidně skončí. Kupující totiž o takový byt už ztratí zájem.

Občanský zákoník

„Odhadujeme, že to může být až ve 40 procentech případů. Kolik se jich nepodařilo prodat, protože to zkomplikovalo prodej, to budou zřejmě jednotky, ale bohužel nedokážeme odhadnout, ke kolika transakcím nebylo vůbec přistoupeno kvůli obavě, že by ta komplikace mohla nastat,“ říká Karel Bor, generální ředitel Lexxus Group.

Všem těmto problémům by měl být konec. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž navrhuje úpravu. „Přišli jsme s návrhem novely v občanském zákoníku, aby společné nebytové prostory - související s převodem bytové jednotky, nebo třeba i pozemků, které vedou k rodinným domům - nebyly součástí předkupního práva a nemusely se shánět souhlasy vlastníků,“ vysvětluje Radiožurnálu ministryně Klára Dostálová (za ANO).

Návrh teď musí projít schvalovacím procesem. Nejpozději by tak mohl začít platit podle ministryně Dostálové od prvního ledna příštího roku.