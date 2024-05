Předseda antimonopolního úřadu potvrdil zákaz plnění smlouvy na digitalizaci stavebního řízení

Předseda antimonopolního úřadu (ÚOHS) Petr Mlsna potvrdil zákaz plnění smlouvy mezi ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a firmou InQool na systémy pro digitalizaci stavebního řízení. Zákaz začne platit za čtyři měsíce. Mlsna zamítl rozklad ministerstva. ÚOHS o tom informoval ve čtvrtek. Zástupce komunikace MMR Petr Waleczko sdělil, že ÚOHS vydal zákaz plnění ze smlouvy na dodání informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení. Brno/Praha 23:50 23. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda antimonopolního úřadu (ÚOHS) Petr Mlsna potvrdil zákaz plnění smlouvy mezi ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a firmou InQool na systémy pro digitalizaci stavebního řízení | Foto: Tomáš Adamec

„Zadavatel v tomto případě zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, tedy bez jakékoliv soutěže o zakázku, aniž by pro použití tohoto postupu byly splněny zákonné požadavky,“ uvedl ÚOHS. Postupem ministerstva se zabýval na návrh firem Expert & Partner engineering CZ a VITA software.

Úřad poukázal na to, že naléhavé okolnosti, kterými MMR argumentovalo, si ministerstvo způsobilo samo. Konkrétně tím, že v předchozím otevřeném řízení na digitalizaci postupovalo v rozporu se zákonem a ÚOHS toto řízení zrušil.

Antimonopolní úřad chystá nástroj na regulaci nefunkčních trhů. Inspiruje se Německem Číst článek

„Zadavatel mohl a měl předpokládat nesoulad svých postupů v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku na digitalizaci stavebního řízení se zákonem, a do časové tísně se tak dostal svým předchozím postupem.

MMR podalo správní žalobu

Předseda ÚOHS také potvrdil, že zadavatel nepřednesl argumenty, které by odůvodňovaly neuložení zákazu plnění či delší odklad, než jak jej stanovil úřad, zejména v situaci, kdy jednací řízení bez uveřejnění je nejméně transparentním druhem zadávacího řízení,“ uvedl ÚOHS.

Mlsna se v tomto rozhodnutí podle MMR opírá o své zamítavé rozhodnutí z loňského roku ohledně původní zakázky k digitalizaci stavebního řízení. S tímto předešlým rozhodnutím MMR nesouhlasí a podalo proti němu správní žalobu.

Předseda ÚOHS potvrdil zákaz plnění smlouvy na digitalizaci stavebního řízení uzavřené mezi @mistnirozvoj a dodavatelem InQool v jednacím řízení bez uveřejnění. Zákaz začne platit po 4 měsících od právní moci rozhodnutí. https://t.co/rDRbfjmS32 — UOHS (@UOHS_CZ) May 23, 2024

„Na její výsledek se dále čeká. Jsme přesvědčeni, že MMR v otevřené soutěži postupovalo zcela transparentně a v souladu se zákonem. Nezavinilo tedy krajně naléhavou situaci, kdy nebylo možné systémy digitalizace stavebního řízení dodat v rámci otevřené soutěže. Z toho důvodu u klíčové části celé architektury zvolilo jednací řízení bez uveřejnění,“ dodal Waleczko.

Mimořádný veřejný zájem

Podle Waleczka úřad uznal stanovisko MMR, že jde o zakázku spojenou s mimořádným veřejným zájmem, a plnění smlouvy proto zakázal zhruba od konce září. Tento termín ale umožní systémy dodat v takovém rozsahu, který vyžaduje zákon.

Soud zamítl žaloby proti antimonopolnímu úřadu ohledně supervize dozoru stavby metra D Číst článek

Ke 3. listopadu MMR uzavřelo se společností InQool na digitalizaci smlouvu v jednacím řízení bez uveřejnění. Má dodat klíčové informační systémy pro digitalizaci stavebního řízení za 37 milionů korun. InQool zatím může smlouvu plnit, dokud nezačne platit rozhodnutí ÚOHS.

Digitalizaci stavebního řízení zavádí nový stavební zákon, který by měl začít platit letos 1. července. Platnost zákona byla oddálena už dvakrát, přičemž původně měl být systém funkční v létě minulého roku. Důvodem bylo to, že ÚOHS několikrát zrušil zakázku na jeho zřízení kvůli netransparentnosti soutěže.

MMR v březnu oznámilo, že vybralo dodavatele národního geoportálu územního plánování (NGÚP), který je také součástí nového stavebního zákona. Ministerstvo uvedlo, že bude klíčovým informačním systémem veřejné správy, který umožní koordinaci a sdílení územních plánů včetně návrhů, zasílání připomínek nebo námitek on-line a omezí byrokracii.

Pokuta 274 milionů pro České dráhy platí, potvrdil Nejvyšší správní soud. Případ se táhne pět let Číst článek

Za zhruba 151 milionů korun zajistí systém NGÚP společně s hardwarem společnost Sevitech CZ. Aby se MMR vyhnulo prodlevě kvůli možnému prověřování zakázky antimonopolním úřadem, zadalo ji firmě přímo prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění, tedy stejně jako listopadovou zakázku pro InQool. Také touto zakázkou se zabývá ÚOHS, zatím ale nerozhodl.

650 milionů korun

Celková částka, kterou MMR vyčlenilo na digitalizaci stavebního řízení, by v horizontu dvou až tří let měla po započtení výdajů na hardwarové vybavení činit 650 milionů korun.

Měla by tak být zavedena za přibližně třetinu částky, za kterou měl být celý projekt realizován za předešlé ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO). Zřízení geoportálu se do této částky nezapočítává. Současnou podobu digitalizace kritizují některé subjekty a odborníci, kteří si nejsou jistí, zda se ji úřadu povede zavést v plánovaný termín.

Antimonopolní úřad má řešit komplexnější kauzy, říká Neruda. Ničemu se nevyhýbáme, brání se Mlsna Číst článek

Prezident Petr Pavel po jednání se starosty na Pardubicku ve středu řekl, že by byl pro odklad spuštění digitalizace stavebního řízení. Mohlo by to podle něj občany i firmy ušetřit nepříjemností. Starostové mají z nástupu digitalizované podoby stavebního řízení obavy kvůli nedostatečné připravenosti úředníků i vybavení.

Podle vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) se ale dolaďují poslední detaily a odklad by přinesl více škody než užitku. Jeho úřad představí systém na začátku června úředníkům, zveřejňuje instruktážní videa a chystá školení.

Také hnutí ANO dnes vyzvalo vládu k odsunutí startu digitalizace stavebního řízení alespoň do konce roku, aby se úředníci na stavebních úřadech mohli připravit.