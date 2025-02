Přehodit financování platů nepedagogů na školy a obce nestačí, míní Prokop. Nutné jsou další změny

Převod financování nepedagogických pracovníků ze státu na zřizovatele škol nebo slučování menších škol patřily k nejkritizovanějším změnám novely školského zákona, kterou úterý v noci Sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování. „Když se jen financování platů převede na školy a na obce, které to budou řešit samostatně, nic to neřeší,“ říká v pravidelném pořadu Radiožurnálu Život k nezaplacení Daniel Prokop. Život k nezaplacení Praha 15:26 12. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Prokop, sociolog | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Koalice chce novelou od letošního září předat financování platů školníků, kuchařek nebo uklízeček zřizovatelům škol, tedy převážně krajům a obcím. Dělá dobře?

Jde tam i o další pracovníky jako účetní a správce sítí, vlastně všechny nepedagogy. Je to dohromady asi 30 miliard korun, které by se přidaly do rozpočtového určení daní, čímž by se převedly ze státu na obce. Myslím si, že je to dobrý krok v tom smyslu, že to obcím může pomoct, aby spolupracovaly a efektivně sdílely tyto kapacity.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Když se jen financování platů převede na školy a na obce, které to budou řešit samostatně, nic to neřeší. Tím jenom přesunete položku ze státního rozpočtu do obecních rozpočtů, říká sociolog Daniel Prokop

Pokud by to udělaly, například podle výzkumu Jakuba Fischera, můžou se tím ušetřit jednotky miliard korun z těchto nákladů. Dnes ale mohou tyto kapacity obce sdílet, pouze když mají společenství obcí, svazkové školy a podobně. Přijde mi, že tento krok je dělaný bez toho, aby se promyslelo, jak nástroje, kterými je mohou reálně sdílet, fungují.

Když se jen financování platů převede na školy a na obce, které to budou řešit samostatně, nic to neřeší. Tím jenom přesunete položku ze státního rozpočtu do obecních rozpočtů. Pointa je v tom, že musí existovat mechanismus, jak to sdílet, jak udělat to, že účetnictví dělají jeden dva lidé pro celý mikroregion. A na to by mělo fungovat společenství obcí.

Osobně bych se zaměřil na design těchto nástrojů a řešení, jak mohou obce sdílet kapacity a financování hlavně v těchto společenstvích. Z toho totiž potom poplynou úspory. Takže si myslím, že to navržené řešení je hodně rychlé na to, že tyto mechanismy neobsahuje.

Svazkové školy

Také proto například Piráti chtějí, aby se účinnost tohoto kroku dala až na rok 2026, aby byl čas toto, jak vy říkáte, nadesignovat?

Upřímně si myslím, že převést 30 miliard ze státního rozpočtu do obecních není zase tak zásadním krokem, aby se s tím muselo spěchat půl roku dopředu. Lepší je pomoct obcím, aby si vytvořily společenství obcí a aby se tyto obce a vzniklá společenství připravily, aby měly nástroje ke sdílení kapacit. Souhlasím tedy, že je lepší nespěchat, vytvořit dobrá společenství obcí a podobně.

I ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek z hnutí STAN si od této novely slibuje, že bude zřizovatele škol motivovat například k tomu, aby provozovali mateřské školy anebo vytvářeli právě ty svazkové základní školy. V čem by byla ta motivace? Že by se vytvořilo jedno centrum?

Aby se sloučily mateřské a základní školy. Dnes mateřské školy existují buď samostatně, anebo se základní školou. Samozřejmě je ekonomicky efektivnější ten první případ, protože tak obě školy, mateřská a základní, sdílí účetnictví, správu budovy a podobně.

Návrh financování nepedagogických pracovníků musí být projednán s městy a obcemi, míní Pavel Číst článek

Stejně je to v případě vytvoření svazkových škol, kdy například tři školy utvoří svazkovou školu, což opět umožní sdílení služeb. Úspory z rozsahu, jak ukazuje například zmíněná studie od Jana Fischera z VŠE, ale u některých činností stoupají, jsou-li prováděny na větším území. To znamená, že například u jídelny zřejmě stačí spojit tři školy, kdežto u účetnictví, právních služeb, dotací a podobných záležitostí je efektivnější provádět je ve společenství obcí například pro dvacet třicet škol.

Tím se mimo jiné řídí i řetězce soukromých škol, u kterých se můžeme inspirovat. Mají kupříkladu pro dvacet škol jen jednoho právníka, který jim dělá všechny právní služby, čímž se předchází roztříštěnosti. Podle mého názoru samotné svazkové školy nestačí, protože zase tak velké úspory z rozsahu v určitých věcech nedělají. Lepší by bylo vytvořit skutečné sdílení služeb na úrovni obcí s rozšířenou působností, na úrovni celého mikroregionu, třeba pro dvacet škol.

Účetně to tedy vypadá jednoduše – vezme se 30 miliard ze státního rozpočtu, ty se dají do peněz v rozpočtovém určení daní, a bude. Jenomže nyní je únor, obce a města už jedou podle určitých rozpočtů na rok 2025 a náhle jim v této oblasti zřejmě vznikne nějaký otazník.

Přiznám se, že nevím, jak je řešeno období zahrnující září až prosinec…

V září 11 miliard a příští rok 32 miliard.

Nějaký přechod je tam tedy asi řešený. Pokud vím, plánuje se dát trochu více peněz malým obcím, protože pro ně je převod financování složitější. Právě malé obce se nejvíce bojí, jak jej zvládnou. Řekl bych, že možná lepší je připravit dobře fungující společenství obcí, aby se účetnictví, dotační věci, správy sítí a všechny tyto věci mohly řešit pro více škol dohromady, aby vznikla v řízení škol v daném mikroregionu větší efektivita. Klidně bych to pak udělal od 1. ledna.

Rozdělení peněz mezi obcemi a kraji má nastavit vládní nařízení, podle kterého by samosprávy dostávaly peníze s ohledem na to, kolik mají dětí v různých typech škol a školských zařízení. Víc peněz mají získat obce například za děti v těch mateřských školách. Je počet dětí tím nejlepším kritériem?

Panuje obava, aby to nezlikvidovalo mateřské školy, které jsou menší a které jsou pro rodiče, kteří k nim mají blízko, důležité. V případě základních škol jde malá velikost často na úkor kvality, protože do školy o padesáti dětech se elitní fyzikář nebo angličtinář bude dostávat obtížně.

U mateřských škol je to trošku něco jiného, tam jejich malá velikost často nevadí. Stát se tedy na jedné straně snaží omezit malé školy a na straně druhé podporovat malé školky více penězi. Snaha nezlikvidovat malé školky je chvályhodná, lepší je ale vymyslet mechanismus, jak by malé školy i školky mohly sdílet práce, účetní, správu budov a podobně.

Nepouštět opratě z rukou

V diskusi, která k tomu byla v Poslanecké sněmovně, zaznívaly různé hlasy. Například podle Zdeňka Kettnera z SPD budou některé kraje zřejmě na nepedagogické pracovníky doplácet z vlastních zdrojů. Říkal také, že stát by neměl opratě pouštět z rukou…

Asi to myslí tak, že by se neměl vzdávat řízení školství. Někde s tím souhlasím, ale opratě stát pustil z rukou již v daleko důležitějších oblastech. Například v základním školství, kde fungují spádové oblasti.

Některé obce, budu jmenovat třeba Mělník, skrze ně párují skutečně chudé děti do školy, která je speciální pro děti s mentálním postižením, a stát nekontroluje ani takto základní věc, která vytváří segregaci. Stát ani nekontroluje nebo nemá vůbec vliv na výběr ředitelů a jejich kvalitu. Takže když určitá obec či město vybere někoho jiného, než určila odborná komise, stát s tím nedokáže nic udělat. Nedokáže ani příliš implementovat změny obsahu rámcových vzdělávacích programů.

Ve spoustě věcí stát pustil opratě z rukou, když použiji tu metaforu, kde to je pro kvalitu vzdělávání opravdu důležité. Přijde mi důležitější mít ony opratě v rukou v těchto oblastech než otázka, jestli má školníky a kuchařky platit stát nebo obec. Tam víc záleží na tom, jestli to je ekonomicky efektivní a jestli školy kapacity sdílí, anebo má každá vlastní účetní.