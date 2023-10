Fiala: Ceny elektřiny v příštím roce vzrostou maximálně o jednotky procent

Koncové ceny elektřiny v příštím roce stoupnou oproti letošnímu roku maximálně o jednotky procent. Na tiskové konferenci to v úterý řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj nehrozí zdražování o desítky procent. Zároveň připustil ještě možnost úpravy návrhu Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Praha 16:35 31. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference vlády | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Cena energií se skládá z obchodní složky, kterou určují dodavatelé, a regulované části, kterou spravuje stát. Regulovaná složka elektřiny tvoří u domácností asi 40 procent konečné ceny, u plynu je její podíl kolem 20 procent. U velkých odběratelů je podíl regulované složky elektřiny na konečné ceně nižší.

Regulovaná část elektřiny pro domácnosti vzroste meziročně o 70 procent, navrhuje energetický úřad Číst článek

ERÚ pro příští rok navrhl výrazné zvýšení regulované složky energií. Regulovaná složka elektřiny pro domácnosti by podle návrhu měla vzrůst meziročně o 71 procent, což bude znamenat zdražení v průměru asi o 1408 Kč za megawatthodinu (MWh) s DPH.

Ještě výrazněji stoupne regulovaná část ceny elektřiny pro velké odběratele, na hladině vysokého napětí meziročně o 113 procent a na hladině velmi vysokého napětí o 206 procent. U plynu by měl být nárůst regulované složky o něco nižší.

U domácností by regulovaná část plynu měla meziročně vzrůst asi o 39 procent, což by znamenalo zdražení zhruba o 125 Kč za MWh plynu. U velkoodběratelů by nárůst měl činit 42,5 procenta.