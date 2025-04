Přeneseme část výroby do USA. Cla jsou nepříjemná, ale v Evropě to není o moc lepší, říká ředitel PBS Group

Cla, která zavedl americký prezident Donald Trump, mají vliv také na některé české společnosti, které do Spojených států vyváží své zboží. Patří mezi ně také firma PBS Group, jediný český výrobce proudových motorů pro rakety, drony i civilní sektor. „Cla jsou nová věc, ale mají svou logiku, takže s tím holt musíme pracovat,“ hodnotí v rozhovoru na Radiožurnálu její generální ředitel Petr Kádner. Rozhovor Praha 14:17 3. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cíl americké vlády je podle nás taky přetáhnout výrobu zpátky do Spojených států, aby byly více suverénní zemí, míní Kádner | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Jak velká část vašeho zboží míří do Spojených států?

My máme poměrně široké portfolio, které se vyváží do Asie, do Evropy i do Spojených států a v poslední době i na Ukrajinu. Spojené státy teď činí asi dvacet procent.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Není prostor zvyšovat ceny, naším konkurentem jsou americké společnosti.‘ Poslechněte si rozhovor s generálním ředitelem firmy PBS Group Petrem Kádnerem

Jak by se vaší firmy dotkla dvacetiprocentní cla na zboží z Evropské unie, která oznámil Donald Trump?

Dotkla by se těmi dvaceti procenty z dvaceti procent našeho vývozu do Ameriky. Ale musím říct, že to je věc, která není nečekaná. Vědělo se to poměrně dlouho. Trump to slíbil už před volbami, teď to plní.

Problém to samozřejmě dělá. My zareagujeme jednak tím, že část výroby přeneseme do Spojených států. To už jsme zahájili loni, ještě dávno před volbami. A taky našim americkým odběratelům nesnížíme ceny, přestože měli už nárok na určité snížení vzhledem k velkým dodávkám výrobků. Na druhou stranu je nezvýšíme. Není na to prostor a naším konkurentem jsou americké společnosti.

Budou vaše výrobky pořád za stejné ceny odebírat?

Myslím, že budou. Jsou to technicky kvalitní výrobky a my budeme dál hledat cestu, jak ceny snižovat. To je, bych řekl, obecný úkol pro všechny výrobce, ať už v Americe, nebo jinde – snižovat náklady na výrobu. My jsme s tím celkem smíření. Prostě to je součást toho dealu, jak se moderně říká.

Stabilita prostředí

Když jste říkal, že jste část výroby přesunuli do Spojených států, jak si stavíte továrnu na výrobu proudových motorů v americkém státě Georgia, považujete v této době americké podnikatelské prostředí za stabilní? Očekáváte, že zřízení nové fabriky a uvádění výrobků na trh projde hladce?

Nikdy nejde všechno úplně hladce, ale já si myslím, že prostředí stabilní vlastně je. Cla jsou nepříjemná, ale je to trochu vnější věc, když to tak vezmete.

Slovensko se děsí amerických cel. Patří mezi největší vývozce aut do USA, doufá v pomoc Evropské unie Číst článek

A především je potřeba říct, že to v Evropě není o moc lepší. Není to dávno, co jsme se museli vypořádávat například s obrovskými nárůsty (cen) energií. Říct, že to prostředí je nestabilní, by bylo myslím nefér. Já myslím, že to prostředí je stabilní. Cla jsou nová věc, ale mají svou logiku, takže s tím holt musíme pracovat.

Uvítali byste nějaké propodnikatelské kroky ze strany české vlády?

Ze strany české vlády, ale i Evropské komise. Popravdě řečeno, jsem rád, že se o tom bude jednat, všichni o tom mluví, je otázka jak. Ale já bych hlavně poprosil, aby se situace nezhoršovala. Protože když slyším některá ne úplně přátelská vyjádření o odvetách a tak podobně, to přece není způsob, jak se s americkou vládou dohodnout.

Cíl americké vlády je podle nás nejenom fiskální, ale taky přetáhnout výrobu zpátky do Spojených států, aby byly více suverénní zemí. My jsme to zažili v Evropě, když jsme zjistili během covidu, že si neumíme vyrobit ani roušky, že se všechno vozí zvenku. Myslím si, že tomu musíme rozumět i takhle, ale finančně je to nepříjemnost.