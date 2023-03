Zdravotní pojišťovny vrací stovky milionů na přeplatcích za léky. Část lidí se nedaří kontaktovat

Zdravotní pojišťovny loni vyplatily klientům na přeplatcích za léky rekordní sumu. Jen čtyři největší pojišťovny v Česku lidem přeposlaly bezmála miliardu korun. Jde o peníze z doplatků za léky na recept. Někteří pacienti ale – často svojí chybou – o peníze přicházejí. Praha 13:48 8. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pacientům se na doplatcích za léky vrátila historicky nejvyšší suma (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ještě tady máte doplatek 123 korun, poprosím,“ zní občas v lékárně. Pokud lidé za léky na recept utratí v lékárně víc, než určuje zákonný limit, zdravotní pojišťovny jim peníze posílají zpátky.

Zdravotní pojišťovny loni vyplatily klientům na přeplatcích za léky rekordní sumu. Téma pro Zuzanu Švejdovou

Třeba sedmdesátiletému Milanovi se letos vrátilo bezmála 300 korun. „Žádat jsem nemusel. Už po několik let mi to vždycky – sice je to menší částka – přijde složenkou. A ta letošní mně přišla v únoru, už jsem si ji vybral. Bylo to necelých 285 korun,“ říká pro Radiožurnál.

Ne všem ale peníze dorazí. Pojišťovny upozorňují na to, že někteří lidé mají špatně uvedenou adresu nebo třeba i bankovní účet. Přeplatky se jim proto nedaří vyplácet.

„Například za první čtvrtletí se vrátilo 307 složenek, za druhé čtvrtletí jich bylo už 744. Další desítky přeplatků se vrací z důvodu neexistujících bankovních účtů. Nejčastěji se to týká seniorů, kteří nemají zřízené bankovní účty a přeplatky se jim posílají složenkou,“ potvrzuje mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Celkově jde přitom o miliony korun, které si lidé nevyzvednou. Jen třeba u Všeobecné zdravotní pojišťovny se podle mluvčí Viktorie Plívové o peníze dosud nepřihlásily desítky tisíc klientů.

„V tuto chvíli evidujeme za tři čtvrtletí loňského roku celkem 27 tisíc nevyzvednutých poukázek. Poukázky se vrací, pokud si klient peníze nevyzvedne na poště – ať už proto, že to nestihl, nebo z toho důvodu, že pojišťovně nenahlásil svoji aktuální adresu,“ vysvětluje.

Historicky nejvyšší suma

Peníze ale nepropadají, zůstávají na zvláštním účtu pojišťoven. Klienti tak mají ještě tři roky na to, aby si o vyplacení částky za léky zpětně požádali. V průměru vrací pojišťovny lidem kolem sedmi set korun až tisícikoruny. Výjimkou ale nejsou ani doplatky ve výši třicet tisíc korun.

„Loni došlo k rekordnímu počtu klientů, kterým byl přeplatek nárokován, a to o více než dvojnásobek. Zatímco v roce 2021 jsme vraceli přeplatek 90 tisícům pojištěnců, loni více než 189 tisícům klientů,“ upřesňuje mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jana Schillerová.

Historicky nejvyšší byla i celková suma, kterou jednotlivé pojišťovny klientům za loňský rok vyplatily. Důvodem je mimo jiné nárůst prodejů léků na předpis a jejich zdražování.

„Celkové navýšení přeplatků za léky ale může být do určité míry dáno i pozitivním trendem zvyšující se dostupnosti hrazené péče. Nejen že je již v běžně využívaném režimu elektronického receptu si zajistit například pokračující dlouhodobou terapii, ale do úhrad vstupují i nové inovativnější přípravky nebo se již těmto hrazeným lékům rozšiřují podmínky úhrady, ke kterým se pak dostává větší počet pacientů,“ vysvětluje Mazurová z České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Zdravotní pojišťovny vrací přeplatky za léky čtyřikrát do roka. Výplatu si klienti hlídat nemusí, pojišťovny to dělají automaticky. Přesto by si lidé měli zkontrolovat, jestli má pojišťovna k dispozici aktuální údaje, včetně adresy a bankovního účtu.