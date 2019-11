Šestnáct miliard korun, tuto částku zřejmě stát příští rok jednorázově získá do svého rozpočtu. A to díky jednoduché změně. Úřady podnikatelům možná nevrátí část přeplatků na DPH v posledních týdnech roku 2020, ale až na začátku roku 2021. Novelu zákona navrhuje ministerstvo financí. Podle něj je odklad nutný kvůli snazší kontrole plátců. Podle opozice ale vláda jen hledá způsoby, jak sehnat peníze na další výdaje a nezvýšit schodek rozpočtu. Praha 12:06 2. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Myslím, že je to úplná nehoráznost, protože ANO vyčerpává veškeré rezervy, které se dají. Kdyby nešlo o to zvýšit příjmy rozpočtu na příští rok, tak to není uvedeno v příjmech rozpočtu na příští rok jako jednorázový příjem, takže to je podle mě jediný důvod, proč to ve skutečnosti dělají,“ kritizuje návrh poslanec pirátské strany Mikuláš Ferjenčík.

Se záměrem vlády nesouhlasí třeba také občanští demokraté. Ministryně financí Alena Schillerová za ANO ale kritiku odmítá. Podle ní finanční správa potřebuje víc času na daňové kontroly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Další miliardy do rozpočtu? Schillerová chce podnikatelům vrátit daňové přeplatky později. Natáčel Jiří Svatoš

„Finanční správa potřebuje delší lhůtu na prověření. Dneska je to 30 dnů, což je jedna z nejkratších lhůt v Evropské unii. Aby mohli posoudit kontrolní hlášení, párování, tak tu lhůtu o 15 dní prodlužujeme, takže lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu nebude 30 ale 45 dnů,“ popisuje pro Radiožurnál Schillerová.

Vláda už návrh schválila. Na některé z příštích schůzí ho v prvním čtení začnou řešit poslanci.

Novelu nejspíš podpoří vládní ANO a sociální demokraté. Komunisté, kteří kabinet tolerují, zatím neví, jak budou hlasovat.

„Postoj poslaneckého klubu těžko můžu říct, protože jsme to neprojednávali. Nepochybně to bude předmětem debat, protože sáhnout na daňový řád je vždy citlivá záležitost,“ uvedl komunistický poslanec Jiří Dolejš.

Pokud by sněmovna novinku schválila, stát by miliardy navíc získal jen v příštím roce. Přeplatky na DPH by totiž úřady vracely vždy na začátku roku.

Online správa daní?

Podle ministerstva financí by díky novele v budoucnu mohlo být snazší podávání daňového přiznání přes internet. Snížit by se mohly také některé pokuty. „Snižujeme zcela zásadně všechny sankce, které vyplývají z daňového řádu, veškeré úroky – z prodlení, z posečkání,“ popsala Schillerová.

Hospodařit se bude se schodkem 40 miliard, poslanci v úvodním kole schválili základní podobu rozpočtu Číst článek

Část novely daňového řádu podporuje také opozice. Například podle Pirátů je správné, že ministerstvo chce, aby lidé mohli s úřady komunikovat elektronicky.

„Obecně podporujeme záměr novely daňového řádu. To znamená umožnit online správu daní a zjednodušit lidem placení daní,“ řekl poslanec Ferjenčík.

Kdy se poslanci k novele dostanou, není jasné. Sněmovna bude zákon schvalovat nejméně čtvrt roku, pokud půjde vše hladce. Následně o novele musí rozhodnout Senát a k podpisu ji dostane prezident.