Posílají běžní zákazníci, ale i třeba pivovary. Přepravním společnostem výrazně přibyla práce

Epidemie koronaviru přinesla daleko víc práce přepravním společnostem. V průběhu loňského roku totiž většina firem doručila rekordní počty balíčků. Hlavním důvodem jsou uzavřené kamenné obchody, kdy lidé nakupují na e-shopech a zboží si nechávají zaslat buď domů nebo na výdejní místa. Doručovatelé se ale setkávají i s kuriózními zásilkami - krabicí plnou kobylek nebo aromatických sýrů, která na svého nového majitele čekala na výdejně několik dní. Praha 7:34 26. dubna 2021

„Jednu krabici po druhý, každý balíček do ruky, popíšeme, načteme do systému a připravíme k expedici,“ popisuje Roman Kliský, provozovatel Biocentra Krakov, které má zároveň i výdejnu balíčků. Pro zásilku si k němu do obchodu přijde denně až 600 lidí. Před pandemií to bylo asi 60.

„Uzavření obchodů, kdy lidé nemůžou nakupovat a vše si posílají nejlépe ve dvou až třech variantách, vyberou si ten správný produkt, zbylé dva vrátí, takže neustále balíčky přicházejí a odcházejí. Pro nás je to obrovský marketingový přínos, že o našem obchodě se dozví i lidé, kteří o tom netušili, že tady je,“ vysvětluje Kliský.

Zájem roste

Právě balíková přeprava za poslední covidový rok výrazně posílila. Podle společnosti Zaslat.cz narostl objem zásilek 1,5 krát a počet odesílatelů o 120 procent. Mezi ty největší patří velké firmy, říká ředitel společnosti, Miroslav Michalko.

„Ve firmách v loňském roce došlo k velkému nárůstu zejména kvůli zavřeným prodejnám a nutnosti přeorientovat se na prodej přes internet. Mezi naše klienty patří například i pivovary, které prostřednictvím nás posílaly svým zákazníkům v Česku tolik žádaný nápoj.“

A nárůst počtu poslaných balíků potvrzuje i Česká pošta. Ta v roce 2019 přepravila 41 milionů zásilek, loni to bylo už 52 milionů.

„My jsme v roce 2019 během Vánoc měli v jeden moment v přepravě půl milionu balíků, ty odhady pro rok 2020 tak byly, že budeme mít někde okolo 650 tisíc balíků v přepravě, ty prognózy ale vzaly rychle zasvé, protože ta špička během loňských Vánoc byla okolo 1,1 milionu balíkových zásilek v jeden moment v přepravě České pošty. Takže bylo na tom vidět, že lidé kromě tradičních vánočních dárků objednávají i zboží běžné spotřeby, takže proto byla ta čísla naprosto rekordní,“ říká mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Výdejny balíků

Třeba Zásilkovna, která spolupracuje s 30 tisíci e-shopy, meziročně přepravila o 160 procent balíků víc. O víc než 100 procent jí narostl i počet nových zákazníků, kteří v loňském roce využili služeb společnosti poprvé. Zájem o výdejní místa Zásilkovny mají ale i samotné obchody.

„Zájem o to stát se součástí výdejní sítě Zásilkovny je velký. Pro řadu obchodů je možnost fungovat jako výdejní místo jediným zdrojem příjmů. V roce 2020 jsme našim výdejním místům na provizích vyplatili téměř 200 milionů korun,“ uvádí mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa.

Podle České pošty využívají nejčastěji zákazníci službu doručení zásilek až domů. Přesto ale přibylo míst, kde si lidé můžou balíčky vyzvednout sami. Poštovních Balíkoven přibyly dva tisíce. Lidé v pandemii ale posílali i atypické zásilky - třeba kočárky, lyže nebo křesla. Výjimkou nejsou ani zvířata.

„Evidujeme například zásilku, kdy po nás klient požadoval doručení živých kobylek. Objevili jsme je na depu, když v krabici chrastily a cvrlikaly. Odmítli jsme to s tím, že jsou zvířata z přepravy vyloučená. Klient se chránil tím, že nejde o zvířata ale o hmyz,“ dodává Chalupa.

V loňském roce rostl také objem zásilek do ciziny. Hlavně na Slovensko, do Německa nebo třeba Velké Británie.