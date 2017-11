Přes 40 procent Čechů splácí půjčku. V rámci Dne bez dluhů jim s finančními problémy pomohou odborníci

Opožděná splátka za půjčku, exekuce, ztráta zaměstnání. To všechno může dostat člověka do velkých problémů. O tom, že nemá cenu před nimi uhýbat, ale naopak je co nejrychleji řešit, se snaží lidi už šestým rokem přesvědčit Den bez dluhů. Minulý rok si při něm nechalo poradit zhruba 800 lidí. Praha 7:45 13. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České peníze (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Vzal jsem si půjčku na kluka, protože se měl údajně ženit. Pak mu nevěsta vyplivla udidlo a já na to ani nevzdechl, že se to bude platit,“ popisuje Radiožurnálu Jiří z Prahy, jak přišel k půjčce u jedné z bank. Splácí každý měsíc dva a půl tisíce, je v penzi a jeho příjem je přibližně 13 tisíc korun. Se splátkami mu pomáhá syn, kvůli kterému si původně peníze půjčoval.

Podle průzkumu pro společnost Kruk, která osvětovou akci Den bez dluhů pořádá společně s Úřadem práce, nějakou půjčku splácí přes 40 procent Čechů. Třetina z nich je přitom v exekuci.

Nejčastější chybou je, že lidé problémy se splácením nechají dojít příliš daleko. „Velmi důležité je hlídat si kontaktní údaje u všech věřitelů, u všech organizací, se kterými spolupracuji. Protože jakmile vznikne nějaký nedoplatek, tak nás organizace může okamžitě kontaktovat a my to můžeme hned v zárodku vyřešit,“ vysvětluje jedna z organizátorek akce Markéta Kolářová.

„Když si nehlídáme adresu nebo aktuální telefonní číslo, tak nás věřitel nemá jak kontaktovat a může se stát, že první kontakt bude až od soudu v tu chvíli, kdy je dluh hodně navýšený,“ dodává Kolářová.

Až do středy na úřadech práce

Nejohroženější skupinou, která balancuje nad takzvanou dluhovou pastí, jsou podle ředitelky Úřadu práce Kateřiny Sadílkové dlouhodobě nezaměstnaní. „Ne vždy dokáží sociální dávky zasanovat jejich potřeby, zejména pokud se týká rodin. Mezi základní poradenské aktivity patří také finanční gramotnost. Nutno zmínit, že se jedná i o preventivní nástroj pro naše klienty. Dále spolupracujeme s neziskovými organizacemi,“ říká Sadílková.

Stánky s poradci Dne bez dluhů najdete až do středy na úřadech práce, a to ve 35 městech po celé republice. Rozložení je opticky trochu nerovnoměrné – organizátoři se totiž soustředili na místa, kde je vysoká nezaměstnanost a tím pádem i riziko zadlužování. To se týká především severních Čech a Moravy.