Přes 40 procent zaměstnanců v Česku může nahradit automatizace, tvrdí studie

Do roku 2035 mohou automatizované systémy nahradit až 30 procent lidské pracovní síly, u osob s nízkým vzděláním to pak může být až ve 44 procentech případů. Odhaduje to globální poradenská síť PricewaterhouseCoopers (PwC), která tento týden zveřejnila studii dopadů automatizace na trh práce ve 29 vyspělých zemích. Pracovní síla v České republice je podle této studie čtvrtou nejohroženější.

