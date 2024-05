Prezident KHNP: Termíny dodržíme, i když už má tendr zpoždění. Dokážeme být levnější než ostatní

Energetická firma ČEZ už má v rukou závazné nabídky na stavbu až čtyř jaderných reaktorů. O největší zakázku v novodobé historii země se uchází korejská státní společnost KHNP a francouzská EDF. Detaily zatím nejsou známy, ale co o svých nabídkách prozradili nejvyšší manažeři těchto firem? „Naše firma je ve srovnání s našimi konkurenty schopná náklady stlačit na téměř poloviční úroveň,“ říká prezident KHNP Jooho Whang s odkazem na 2 studie. Praha 14:06 2. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jooho Whang | Foto: KHNP

Podařilo se vám výrazně snížit cenu za jeden blok oproti původní nabídce? Odpovídá sleva zhruba 25 procentům, o jakých mluvil na konci ledna ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela?

Rád bych požádal o pochopení. Tendr stále probíhá, takže se nemohu vyjadřovat k nějakým konkrétním číslům a konkrétní úspoře. Samozřejmě je ale logické, že když stavíme čtyři bloky místo jednoho, tak tam nějaké úspory z rozsahu jsou. Ať už jde o samotné projektování, nákup, stavbu nebo dodávky komponentů, kde jsou různé synergické efekty. Při takto velkém projektu, kdy se staví více bloků, se dá naplánovat i harmonogram tak, aby jednotlivé kroky navazovaly, a dá se dosáhnout významných úspor.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Peníze a vliv: Jana Klímová mluví se zástupci korejské a francouzské společnosti usilující o dostavbu jaderných bloků

Takže těch 25 % úspory není úplně vyloučeno?

Jak už jsem říkal, tendr probíhá, tak ke konkrétním číslům bych se s dovolením nevyjadřoval, ale můžu říct, že určitě to bude nabídka uspokojivá pro Českou republiku.

Mluvil jste o úsporách na čtyřech blocích. Ale vláda pořád nerozhodla, jestli to budou třeba jenom dva bloky nebo skutečně ty čtyři. Jak by se to projevilo v ceně, když by vláda nakonec objednala třeba jenom dva bloky? Je vaše nabídka postavená i takto variantně?

V nabídce jsme počítali s různými scénáři, které se týkaly nejenom počtu bloků, ale třeba i různého harmonogramu výstavby, různé návaznosti, takže tyto možnosti jsou tam promítnuté. Můžu říct, že už při stavbě dvou bloků by se ale ty úspory z rozsahu projevily, pořád dojde k významným úsporám.

Viceprezident EDF: Máme nejlepší nabídku na nové jaderné bloky, protože je evropská Číst článek

Jak se dá vlastně garantovat cena na tak dlouhou dobu? Ten projekt bude trvat nejméně 12 let pro první blok. Obsahuje vaše nabídka třeba nějakou inflační doložku?

V uplynulých 50 letech naše firma bez přestávky jediného dne neustále budovala jaderné bloky, přes 36 jaderných bloků. Za těch 50 let se samozřejmě opakovaně stalo, že ať už nějakými vnějšími vlivy nebo v důsledku domácí situace došlo ke skokovému zvýšení cen. Třeba na konci 70. let došlo k druhé ropné krizi nebo v roce 1997 byla velice vážná finanční měnová krize v Korejské republice, v roce 2008 byla celosvětová finanční krize a ve všech těchto období se nám podařilo tyto krize překonat a vypořádat se s těmito faktory.

To, co bude pro investora klíčové je výsledná cena elektřiny z nového bloku. V minulých letech nové projekty v Evropě dosahovaly úrovně kolem 90 eur za megawatthodinu vyrobené elektřiny. ČEZ ale mluví tom, že chce dosáhnout výrazně nižší ceny. Je reálné, aby na základě vaší nabídky skutečně bloky vyráběly výrazně levněji než za 90 eur?

Existují studie renomovaných institucí, ať už to agentura Bloomberg nebo Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které ukázaly, že korejská jaderná energetika je velice konkurenceschopná. Ať už jde o stavební náklady nebo provozní. V těch zprávách se udává, že je naše firma ve srovnání s našimi konkurenty schopná náklady stlačit na téměř poloviční úroveň. Takže doufáme, že i díky naší opravdu konkurenceschopné nabídce umožníme České republice zajistit příznivé ceny elektřiny.

Francouzi a Korejci podali závazné nabídky na stavbu jaderných reaktorů. Spuštění prvního se čeká za 12 let Číst článek

Mluvíte o polovině z výrobní ceny 90 eur?

Pokud jde o tuto cenovou hladinu 90 eur za MWh, tak určitě se pod ní dokážeme dostat.

KHNP ve svých prezentacích píše, že vaše nabídka je lepší nejen z pohledu ekonomické proveditelnosti, ale i technologií a bezpečnosti. Chcete tím říct, že váš reaktor je bezpečnější než třeba francouzský?

Náš nabízený model už prošel schvalovacím řízením Asociace evropských provozovatelů, takže už má evropský certifikát. Dále už byl ze strany naší korejské regulační autority zahájen proces schválení standardního designu reaktoru a také český Státní úřad pro jadernou bezpečnost už navázal spolupráci s korejskou komisí pro jadernou bezpečnost. Oba dva tyto nezávislé orgány budou dbát na to, aby byly bezpečnostní požadavky naplněné. Budou spolupracovat i v průběhu bezpečnostní certifikace našeho bloku, takže můžu říct, že náš nabízený model splňuje i ty nejpřísnější bezpečnostní požadavky.

Vláda pořád ještě nedala odpověď na otázku, jestli investorem stavby více bloků bude ČEZ v té podobě, jak ho známe teď, tedy soukromá společnost s majoritou státu, anebo nějaká státní společnost. Jak je pro vás tato otázka důležitá pro případné uzavření smlouvy? Preferujete uzavřít tu smlouvu s čistě státní společností nebo je to jedno?

My jsme připraveni projekt úspěšně dokončit. Na naší straně počítáme s různými systémovými nástroji, včetně zapojení státních korejských finančních institucí. Součástí naší nabídky je i prohlášení těchto institucí, že jsou připraveny na případnou finanční spoluúčast.

70 a 65 procent. Všichni zájemci o Dukovany slíbili nadpoloviční zapojení českého průmyslu Číst článek

Je to tedy tak, že by korejský stát nebo korejská vláda byla schopná nabídnout na stavbu bloků v Česku výhodný úvěr?

Není to přímo vláda, ale státní korejská exportní a importní banka a korejská obchodní pojišťovací společnost. Tyto instituce jsou připravené v případě zájmu poskytnout kapitál za příznivějších podmínek než komerční finanční instituce. Lepší podmínky znamená včetně nižších úroků.

A také třeba delší dobu splácení?

To bývá u těchto státních institucí běžné, jsou tu pro dlouhodobé investice.

Harmonogram projektu na jeden blok počítal s tím, že by měl být hotový už v roce 2036. Je to stále reálné? A posune se termín, když se bude stavět víc bloků najednou?

Díky naším padesáti letým zkušenostem jsme opravdu schopní termíny, které slíbíme, dodržet. V probíhajícím tendru už sice na české straně došlo k asi tříměsíčnímu zdržení, my jsme ale pořád schopni první blok dodat do konce roku 2036.

Zvládli jsme postavit elektrárnu v poušti, zvládneme i Dukovany, tvrdí jihokorejský zájemce Číst článek

Nemáte obavy, že pokud se skutečně budou stavět čtyři bloky, že nakonec v dalších letech přece jenom jaderná energetika neobstojí v konkurenci s obnovitelnými zdroji, které dokáží vyrábět levněji? A že se nakonec projekt třeba ze strany investora nedokončí v tak velkém rozsahu?

To je velice kreativní představa. Protože na jedné straně máme elektřinu z alternativních zdrojů energie, která může být levná, ale to neznamená, že je pak levná i cena celého systému. Tedy cena za to, že musíte celý systém udržet v chodu. V tomto ohledu už potom ta elektřina levná není.

V současné době obnovitelné zdroje energie mohou být levnější jenom ve velice specifických oblastech, které mají nějaké výjimečně dobré podmínky. Mám na Vás takovou otázku, myslíte si, že je příroda milosrdná a má s námi soucit? Moje odpověď je, že rozhodně ne. V Texasu mají solární panely na ploše asi 3,6 milionu metrů čtverečních, a když tam teď padaly velké kroupy, tak panely poškodily. Loni v zimě opět v Texasu byla nějaká studená vlna, kvůli které se zastavily větrné elektrárny. A v roce 2016, v březnu, vedlo částečné zatmění Slunce k vypnutí solárních panelů o výkonu šesti jaderných bloků.

Takže, já bych samozřejmě taky rád žil v harmonii s přírodou, ale bohužel lidská civilizace se nemůže na přírodu příliš spoléhat. Už jsem mluvil o tom, že v 70. letech naše země prošla první, druhou ropnou krizí, na konci 90. let měnovou krizí a v roce 2008 celosvětovou finanční krizí. Naše země je přitom z 97 % závislá na dovozu energetických surovin, takže kdyby došlo k razantnímu zvýšení cen energií, vedlo by to ke kolapsu ekonomiky. Ale my jsme přestáli všechny ty krize právě i díky jaderné energetice.