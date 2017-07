Přibývá podvodů s platebními kartami. Rizikem jsou univerzální bankomaty

Jen v Praze zaznamenali policisté loni zhruba 20 případů skimmingu a letos jsou už na stejném čísle. Pachatelé se přitom zaměřují hlavně na cizince, píše deník Právo.

Skimmovací technologie je složená ze dvou částí. První je čtecí zařízení - to umístí pachatel do otvoru na kartu a může jím pak data zkopírovat. Druhé pak miniaturní kamera, kterou navrtá do pláště bankomatu. Pomocí toho zjišťuje, jaký zadává uživatel pin kód.

Ukradená data pak podvodníci většinou zasílají do zahraničí. Tam jejich komplici vyrobí padělky platebních karet a vybírají peníze. Nově se ale objevily případy, kdy pomocí klonovaných karet vybírali i v Česku. Nelegální transakce může okradený zákazník reklamovat, vyřízení ale trvá poměrně dlouho.