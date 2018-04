Příjmy z elektronických sportů rostou. Hraní fotbalu na počítači by se mohlo dostat na olympiádu

Do elektronických sportů se v Evropě zapojuje 27 milionů lidí, ať už aktivně nebo jako diváci. Z toho téměř 400 tisíc lidí jen v Česku, uvádí aktuální průzkum společností PayPal a SuperData. Objem peněz, které se v digitálním sportu točí, také výrazně roste. Kromě toho by se hraní třeba fotbalu na počítači mohlo dostat jako sport i na olympiádu. Praha 11:35 15. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turnaj Intel Extreme Masters 2018 v polských Katovicích | Zdroj: agentura Reuters

„Do příštího roku bude v České republice sledovat elektronické sporty téměř 600 tisíc jedinečných diváků. Lídrem trhu ve střední a východní Evropě je Polsko. Česká republika zastává pozici druhého největšího regionálního trhu před Bulharskem, Maďarskem a Rumunskem,“ popisuje mediální konzultant společnosti PayPal pro Českou republiku Brady Clough.

Podle průzkumu společností PayPal a SuperData se příjmy z elektronických sportů v Evropě letos vyšplhají na zhruba sedm miliard korun. I Česko už má svoje profesionální hráče elektronických sportů, nebo-li takzvaného progamingu. Jak a v čem se soutěží, popisuje Radiožurnálu Jan Barnet, který má hráčskou zkušenost a který je dnes manažer profesionálního e-sportovního týmu eXtatus.

„Elektronický sport je v podstatě soutěžní hraní počítačových her. A co se týče týmu eXtatus, tak aktuálně soutěžíme v počítačových hrách Counter Strike, League of Legends a Rocket League. Přičemž Counter Strike je řekněme akční hra, kde probíhá souboj pěti hráčů proti pěti hráčům na virtuální mapě. Úkolem jednotlivých týmů je zneškodnit soupeřící tým. Je to v podstatě sbírání bodů,“ vysvětluje Barnet.

Počítačové hry na stadionech

A jak to vypadá, když spolu týmy soutěží? Diváci mohou zápasy sledovat na stadionech podobně jako fotbal nebo pomocí on-line přenosů.

Jan Barnet také upozorňuje, že ti nejlepší hráči elektronických sportů jen nesedí u počítače, ale musí mít také dobrou fyzickou kondici, protože zápasová série trvá běžně několik hodin.

„Primární aktivita je prostě přenesená do té hlavy, není na to tělo. A to se teda rozhodně ten člověk zapotí, to pro vás reálně znamená třeba čtyři až pět hodin nepřetržitého soustředění. Kdy ti nejlepší hráči jsou zároveň v dobré nejen psychické, ale i fyzické kondici,“ vyvrací některé mýty o hráčích Barnet.

Hráči týmu eXtatus se e-sportům věnují naplno, tedy nemají žádné jiné zaměstnání. I díky generálnímu partnerovi, společnosti Alza.cz, mají hráči stálý příjem, navíc mohou získávat další peníze díky výhrám na turnajích.

Počítače za 50 tisíc korun a víc

Nejlepší světoví hráči už si tak přišli dokonce na miliony dolarů. Světová špička elektronických sportovců se proto už i finančně dá přirovnávat ke klasickým profesionálním sportům. Proč se společnost Alza rozhodla sponzorovat hráče elektronického sportu, říká za firmu Jan Melicherík.

„Já bych se nebál přirovnat e-sport k běžnému sportu, kde de facto majorita těch peněz pochází z marketingových investic. Většina těch značek včetně naší společnosti to vnímáme jako nějaký brand building, to znamená, chceme se ukázat. Chceme nabídnout nové trendy v hraní,“ říká Melicherík.

Počítače, které potřebují profesionální hráči, také podle Melicheríka nepatří k nejlevnějším.

„E-sportový hráč neočekává od počítače za 15 tisíc, že mu poskytne tu kvalitu, kterou on požaduje. Zde se bavíme o cenách typicky 50 tisíc korun a výše, kde ten hráč vyžaduje stabilitu obrazu, rychlost vykreslování a podobné parametry,“ osvětluje Melicherík.

Také technologická společnost Dell podporuje profesionální česko-slovenský herní tým eSuba, který funguje už od roku 2004. Hráči tohoto týmu se chlubí i několika tituly mistrů světa. A minulý měsíc si tým eSuby odvezl z maďarského turnaje výhru více čtyři miliony korun. Stanislav Hájek, marketingový ředitel společnosti Dell pro Česko, uvádí, že i pro tuto firmu je důležité spojení jejích značek s herním prostředím.

„Určitě ten trh roste. Roste ale spíše v té, řekněme, střední části segmentu. Protože pořád těch špičkových hráčů na tom trhu je relativně omezený počet a i těch, kteří mají na to investovat do herního stroje 50, 70, 100 tisíc,“ popisuje Hájek.

E-sporty by se časem mohly dostat i na olympiádu. Asijský olympijský výbor už loni oznámil, že elektronické sporty se v roce 2022 objeví jako medailový sport na Asijských hrách. A prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach například v rozhovoru pro list South China Morning Post řekl, že je možné uvažovat o zařazení počítačových her napodobujících sporty.