Primark míří do Prahy. Módní řetězec otevře na Václavském náměstí svůj první obchodní dům

U řady Čechů je populární, levný, a proto jsou za nákupy ochotní jet i za hranice. Řeč je o módním řetězci Primark, který potvrdil vstup na český trh. Sídlit bude na Václavském náměstí. Pro ostatní značky v podobné cenové hladině Primark znamená velkého konkurenta. Praha 9:37 5. srpna 2019

„Vzhledem k tomu, že se Primark těší poměrně velké oblíbenosti mezi zákazníky, kteří hledají nákup cenově dostupné módy, tak je to určitě velká věc. Dokonce existuje i facebooková skupina Chceme Primark v ČR, která má zhruba čtyři tisíce fanoušků,“ popisuje pro Radiožurnál David Vurma, ředitel konzultační společnosti Acomware.

Primark se bude rozkládat na 4 700 metrech čtverečních a na třech patrech. Zákazníci ho v budoucnu najdou v nově vznikající budově na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí.

A kdo bude cílovým zákazníkem? „Určitě půjde o kombinaci zákazníků z České republiky a zahraničních turistů, proto je vybrané i to umístění,“ vysvětluje Vurma.

Dokáže si udržet velmi nízké ceny, které jsou v zahraničí například v Drážďanech? „Otázka je, jestli nebudou chtít využít toho, že v České republice je cenová móda postavená výše a jsou na ní poměrně vysoké marže oproti jiným zahraničním státům, takže by se nabízelo využít vyšší marži. Ale my to spíše neočekáváme, protože Primark je poměrně cenově konzistentní ve všech zemích, kde je,“ dodává Vurma.

Vizualizace nového domu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice | Zdroj: Flow East

Primark má zrhuba 370 poboček po celém světě a globální tržby dosahují až šesti miliard liber. Přesto podle Ondřeje Klegy, ředitele společnosti eRocekts, se stávající zavedené módní značky nemusí příliš bát.

„Přední hráči na českém trhu nebudou úplně v ohrožení. V tomto jsou top prodejci módy Tchibo a Lidl, kteří disponují širší sítí, mají rozvinutou e-commerce platformu a také silnější pozici na českém trhu a známější brand. Primark naopak zaostává v e-commerce, e-shop budou snad mít až příští rok, ale bude mít jen možnost click and collect,“ tedy objednání online a vyzvednutí v prodejně, přibližuje Klega.

Primark provozuje zhruba 370 obchodů ve 12 zemích, mezi nimi v Británii, Španělsku, Irsku, Německu či Francii. Největší prodejna na Market Street v Manchesteru má 14 400 metrů čtverečních ve třech patrech. Značka nemá internetový obchod.

Mezi největší prodejce oděvů patří v ČR Lidl, Tesco Stores, H&M, C&A Moda, KiK, New Yorker či Takko. Češi loni utratili v e-shopech s módou 24,5 miliardy korun, meziročně o 12 procent víc, odhladl před časem vyhledávač oblečení Glami.cz.

Vizualizace domu u hotelu Jalta na rohu Václavského náměstí | Foto: ČTK