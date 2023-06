Žádat o příspěvek na dítě lze už jenom dva týdny. Stát vyplácí rodinám pět tisíc korun

Rodinám zbývají poslední dva týdny, kdy mohou požádat o jednorázový příspěvek pět tisíc korun na dítě. Stát jej vyplácí rodinám s předloňským příjmem do milionu korun na děti do 18 let věku. Podat žádost lze buď online, nebo osobně na jednom z Czech pointů. Praha 16:22 16. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příspěvek už podle Augusty dostalo přes 1,4 milionu dětí, které žijí v necelých 900 tisících domácností (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

O jednorázový příspěvek na dítě mohou lidé žádat do soboty 1. července včetně. Bude se jim počítat i v případě, když se zjistí, že je žádost vyplněná.

„Pro vyhodnocení nároků je důležité datum podání žádosti. Pokud bude třeba následně doplnit či upravit poskytnuté informace, zpracování a výplata dávky se budou řídit datem podání žádosti,“ ujišťuje ve vysílání Radiožurnálu mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Žádost je možné podat online přes portál Jenda. K tomu je potřeba mít jednu z forem identity občana, třeba přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Pro vyplnění formuláře je také nutné znát rodná čísla dětí a jejich druhého rodiče. Internetového podání zatím využilo přes půl milionu žadatelů.

Druhou možností je osobně zajít na Czech Point, v tom případě je potřeba mít u sebe občanský průkaz. Takhle na přepážce si o příspěvek zažádalo necelých čtvrt milionu rodin. Dalších 240 tisíc domácností, které pobírají zároveň i přídavek na dítě, dostalo dávku automaticky.

Podmínky příspěvku

Pět tisíc korun náleží za každé dítě do 18 let věku, které se narodilo do konce loňského roku. Na děti narozené letos se tedy příspěvek nevztahuje. Další podmínkou je, že příjem domácnosti za rok 2021 nepřekročil jeden milion korun. Sem se započítávají i příjmy z nájmu, mateřská a rodičovská. Naopak se nezohledňuje výživné na dítě ani dávky pěstounské péče.

„Nárok na příspěvek mají všichni bez ohledu na to, zda jsou zaměstnáni, podnikají, jsou na mateřské či rodičovské. V rámci žádosti není nutné nic zvláštního dokládat. Příjmy jsou ověřeny automaticky u finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení,“ vysvětluje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

Také je důležité zmínit, že příspěvek pět tisíc na dítě nepodléhá exekuci, ani se nezapočítává do nároku na ostatní dávky.

Škola, oblečení, hračky

Příspěvek už podle Augusty dostalo přes 1,4 milionu dětí, které žijí v necelých 900 tisících domácností. Původně přitom resort počítal s tím, že dávku pošle více rodinám - zhruba 1,1 milionu. Celkem na této jednorázové pomoci zatím vyplatil sedm miliard korun.

Podle výzkumu společnosti PAQ Research pro projekt Českého rozhlasu Život k nezaplacení peníze zhruba polovina rodin využila na vybavení do školy a školky. A také na oblečení nebo hračky.

Dál už se využití dávky poměrně dost lišilo podle příjmu rodiny. Chudší domácnosti peníze častěji použily na zaplacení kroužků a neodkladné výdaje, jako je nájem nebo i uhrazení dluhu. Jak s dávkou naložily majetnější rodiny?

„Pokud to čerpaly, tak to hodně často daly přímo dětem nebo to uspořily nebo to investovaly do penzijních spoření a podobně,“ popisuje sociolog Daniel Prokop.

To podle něj svědčí o tom, že dávka mířila na příliš široký okruh rodin, místo aby cílila na ty skutečně strádající.