Zvýšení příspěvku, nebo započítání péče do výměru důchodu. Vláda zvažuje podporu těch, co pečují o jiné

Lidem se středně těžkou až úplnou závislostí na pomoci ostatních by se mohl zvednout příspěvek na péči. A to nejpozději od poloviny příštího roku, věří náměstkyně ministra práce Šárka Jelínková (KDU-ČSL). Ministerstvo už dříve oznámilo, že je na zvýšení příspěvku koaliční shoda. Praha 13:52 14. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studie odhadují, že neformálních pečujících je v Česku kolem 800 000 a jejich počet se bude se stárnutím populace zvyšovat (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Příspěvek se vyplácí ve čtyřech stupních. Podle Jelínkové by se zvýšil nejspíš pro lidi, o které se pečující starají doma.

Vondráček: S označením daňový balíček jsme se trefili. Místo škrtů vybere stát peníze od lidí Číst článek

„Zatím bychom se chtěli odrazit od druhého stupně. Druhý, třetí a čtvrtý stupeň že by byl navýšen,“ říká. Příspěvek ve čtvrtém stupni činí 19 200 korun. To vystačí zhruba na 4,5 hodiny placené asistence denně.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce také zpřístupnit osobní asistenci pro lidi, kteří potřebují nepřetržitou pomoc.

„Aby to byl systém, který bude schopen jít napřímo přes organizaci, která zabezpečí konkrétní lidi, kteří budou z větší části mimo nejbližší rodinný kruh,“ přibližuje Jurečka. Pracovně tomu říká „pátý stupeň“.

Jak přesně by mohl fungovat, zatím není jasné. Ministerstvo chce ale takto podpořit primárně lidi v produktivním věku.

Pečujících bude přibývat

Neformálními pečujícími jsou většinou členové rodiny, kteří se starají o blízkého, který se bez jejich pomoci neobejde. Jde třeba o dospělé děti pečující o stárnoucí rodiče nebo i o lidi na rodičovské dovolené.

Který rodič má nárok na výchovné k důchodu? Letos se řešilo už skoro 500 sporů, většinou vyhrála matka Číst článek

Studie odhadují, že neformálních pečujících je v Česku kolem 800 000 a jejich počet se bude se stárnutím populace zvyšovat.

Přiznávání příspěvku na péči přitom bývá terčem kritiky, protože často trvá měsíce. Nově by jej proto místo jednotlivých okresních správ sociálního zabezpečení měl mít na starosti centrální institut pro posuzování zdravotního stavu. Podle ministerstva to vyřizování žádostí urychlí.

Zároveň chce ministerstvo zkrátit lhůty správního řízení ze 100 dnů na 70.

Boj proti nízké penzi

Ministerstvo ale plánuje podpořit neformální pečující i jinými způsoby. Příkladem může být třeba takzvaný fiktivní vyměřovací základ, který je součástí důchodové reformy.

Roste zájem o pečovatelké a hospicové služby. O možnostech se víc mluví a lidé chtějí zůstat doma Číst článek

Ten by měl sloužit k tomu, aby se člověku, který pečoval a nemohl kvůli tomu chodit do práce, o to nesnižoval důchod. Zkrátka aby za tu péči nebyl ještě v „bit“ i nízkou penzí. Proto by se mu za tu dobu počítalo, jako kdyby vydělával průměrnou mzdu, i když reálně třeba nevydělával vůbec nic.

Další pomoc pak chystá ministerstvo zdravotnictví. Podle Kristýny Mlejnkové z Aliance pro individualizovanou podporu si pečující totiž potřebují aspoň někdy odpočinout, takže by uvítali odlehčovací služby, které se od daného člověka na tu dobu postarají.

Problém je ale v tom, že tyto služby buď nejsou dostupné vůbec, nebo si za ně zprostředkovatelé účtují moc vysoké částky, které si rodiny nemůžou dovolit. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje novelu zákona, která by umožnila hradit odlehčovací pobyty i ze zdravotního pojištění.