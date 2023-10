Agenturní zaměstnávání zavání nevolnictvím, říká Hůle. Firmy nás potřebují, oponuje ředitel Jánský

Pracovníci z agentur by měli mít od ledna se změnou legislativy větší ochranu. Do smlouvy jim přibude výpovědní lhůta a nárok na trvalé místo. „Pracovních agentur by mělo být o hodně méně a měly by být spíše okrajovou formou zaměstnávání,“ říká v Pro a proti Českého rozhlasu Plus analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle. Podle generálního ředitele personální agentury Randstad Martina Jánského budou klíčové kontrolní mechanismy zákona.

