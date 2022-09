Lepší než zastropovat ceny energií je změnit jejich cenotvorbu. Už nejde o trh, tvrdí bývalý ministr Pilip

„S ohledem na mimořádnost situace jde o jeden z nástrojů, který může pomoci,“ uvádí v Pro a proti Českého rozhlasu Plus ekonom České spořitelny a člen Národní ekonomické rady vlády a expert Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník.

Ekonom a bývalý ministr financí Ivan Pilip zastropování nepovažuje za optimální cestu. „Je pravda, že situace je tak krajní, že je nutné něco udělat, ale zásah do cen je problematický, protože cena je především signál pro spotřebitele.“

„Řešením by měl být spíš zásah do cenotvorby, protože cena se dnes tvoří velice podivným způsobem a není to v podstatě trh. Dále je třeba víc pomáhat těm, na které energetická krize dopadá nejvíce,“ dodává Pilip.

Zahradník souhlasí, že tyto a další nástroje jsou těmi, které mohu následky krize zmírnit. „Jde ale o to, aby soubor nástrojů byl nějak zkoordinován, stal se z nich synchronizovaný orchestr, který nakonec pomůže tuto svízelnou situaci vyřešit.“

„K výčtu těch nástrojů bych dodal i jakousi regulaci vývoje cen emisních povolenek, které i dnes jsou v režimu stahování a tlačí na růst ceny energií vzhůru,“ doporučuje Zahradník. „To byl nástroj, který pomáhal dříve, ale v současné chvíli působí velmi kontraproduktivně.“

„Plynové elektrárny dnes určují cenu, zatímco ostatní výroba energie nezdražila. “ Ivan Pilip

Specifika energetického trhu

„Energetika je nesmírně složitá,“ připomíná bývalý ministr. „Tento trh není trhem v pravém slova smyslu. Jednak vstup do odvětví je velmi složitý, postavit elektrárnu je nesmírně drahé, je zde také spousta regulací a ty právě vedou k tomu, že cena je umělá.“

„Plynové elektrárny dnes určují cenu, zatímco ostatní výroba energie nezdražila. Teď se diskuze kloní k tomu, aby to bylo zastropováno přímo cenou a kompenzováno daní. Ale úplné ponechání cen pouze zastropovaných má nějaká středně- a dlouhodobá rizika,“ varuje Pilip.

„Buď pomocí veřejného zásahu omezíme ceny energií, nebo budeme kompenzovat adresně dopady na ty zvlášť závislé.“ Petr Zahradník

„Proto Evropská unie doporučuje 15procentní šetření,“ upozorňuje člen rady. „Proto se hovoří o koordinované redukci spotřeby elektrické energie napříč EU. Také by měl být zohledněn parametr kupní síly. Nedokážu si představit, že těch 200 eur za megawatthodinu bude platit pro celou Unii.“

Značné dopady cen energií na náladu společnosti si prý vláda uvědomuje. „Proto by měla jasně říct nějaké číslo nebo model, protože topná sezóna brzy začne a lidé jsou vylekaní. Jak si to potom zařídí uvnitř, o tom můžou diskutovat experti. Ale nechť lidé vědí, kolik budou tuto zimu platit,“ žádá Ivan Pilip.

„Česká ekonomika je značně energeticky náročná, takže buď pomocí veřejného zásahu omezíme ceny energií, nebo budeme kompenzovat adresně dopady na ty zvlášť závislé na energiích. Je to velmi těžké rozhodování a obě řešení sebou ponesou velké negativní prohloubení fiskální disciplíny,“ předpovídá Petr Zahradník.

