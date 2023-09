Odkupem zásobníků získáme jistotu, míní dodavatel energií. ‚Stát ale neumí podnikat,‘ nesouhlasí ekonom

Vláda Petra Fialy (ODS) rozhodla v utajeném režimu, že za 360 milionů eur (v přepočtu 8,5 miliardy korun) koupí společnost RWE Gas Storage, jež vlastní šest podzemních zásobníků plynu. Přinese nákup větší energetickou bezpečnost? „Lepšího zabezpečení docílíme lepší regulací,“ říká ekonom a právník Petr Koblovský. „Stát ale získá zdravou ziskovou firmu,“ oponuje Jiří Matoušek ze společnosti Centropol v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Pro a proti Praha 17:13 4. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šest zásobníků plynu má podle vlády zvýšit bezpečnost energetické infrastruktury (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„K žádnému zvýšení bezpečnosti nedojde, protože není žádný racionální důvod, aby tomu tak bylo,“ míní ekonom a právník z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Petr Koblovský. Pouhé vlastnictví zásobníku podle něj totiž na situaci nic nezmění.

Přinese odkup zásobníků plynu zemi větší energetickou bezpečnost státu? Diskutuje ekonom a právník Petr Koblovský a Jiří Matoušek ze společnosti Centropol Energy

Plyn v něm nebude pocházet z Česka, neuschová se v ní ten od ostatních majitelů a v případě krize nebude mít majitel zájem prodávat zlevněný plyn, vysvětluje možné scénáře právník.

Marketingový ředitel společnosti Centropol Energy Jiří Matoušek ale upozorňuje, že šest zásobníků zajistí významnou část spotřeby domácností v Česku. „Kupujeme si jistotu a schopnost ovlivnit koncové ceny zemního plynu,“ zdůrazňuje.

Stát tak bude moci podle něj eliminovat i potenciální problémy s výpadky u jiných dodavatelů. „Kupuje si zároveň zdravou ziskovou firmu,“ doplňuje Matoušek.

„Domnívám se, že stát nemá vůbec podnikat,“ oponuje Koblovský. Veřejný sektor podle něj totiž podnikání nezvládá. Mimo jiné vlastnictví plynového úložiště neznamená, že stát bude mít hned dovozce ropného produktu, dodává jako další protiargument.

Vyšší bezpečnost, kterou si vláda slibuje, by se mohla „koupit“ lepší regulací sektoru, navrhuje proto Koblovský.

„Celá energetika je regulované odvětví nejenom v Česku, ale i Evropě,“ reaguje Matoušek na tento protiargument. Uznává, že právní úpravy mohou přispět k zodpovědnějšímu chování dodavatelů.

Selhání trhu?

„V posledním roce jsme ale byli svědky toho, že trh v Česku i Evropě selhal. Jednotlivé státy tak začaly odkupovat podíly od vlastníků klíčové energetické infrastruktury v celé Evropě,“ vrací se do minulosti Matoušek.

Stát proto podle Matouška kupuje zásobníky v případě, že se trh opět destabilizuje. „Může dojít i k situaci, kdy bude plyn dodavatelům prodávat,“ nastiňuje. Přiznává, že jde ale o extrémní řešení. I přesto míní, že by se země takto pojistit měla.

„Nemyslím si, že trh selhal. Domnívám se, že fungoval naprosto fantasticky. Selhala regulace a selhali politici,“ oponuje Koblovský. Klíčovým problémem podle něj totiž byla závislost na ruském plynu, na který se předchozí vlády spoléhaly. „Trh pak jen reagoval na nedostatek zvýšením cen,“ popisuje základní ekonomický princip.

„Trh to ale umí vyřešit. Obratem se začaly budovat přečerpávací stanice na zkapalněný zemský plyn. Lodě, které ho transferovaly do Asie, se kvůli velké ceně obrátily do Evropy a situace se začala pomalinku stabilizovat,“ dodává kontext Koblovský. Energetická bezpečnost tak podle něj stojí právě na dobré regulaci.

