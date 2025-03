Pro Dukovany chceme od Korejců strategickou spolupráci s českými firmami, zdůrazňuje energetik

Největší výrobce elektřiny v Česku, polostátní ČEZ, loni snížil očištěný zisk, stejně ale překonal své cíle pro celoroční hospodaření. Skupina dokončuje smlouvu na zakázku o dostavbě jaderných bloků v Dukovanech s jihokorejskou firmou KHNP. Řeší se ale podíl českých dodavatelů. „Prostředí evropské legislativy dává určité limity, které je potřeba respektovat,“ říká pro Český rozhlas Plus Josef Perlík, výkonný ředitel Aliance české energetiky. Rozhovor Praha 7:04 14. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uzavření smlouvy mezi skupinami ČEZ a KHNP, brzdí nejasnosti ohledně podílu českých dodavatelů na zakázce dostavby jaderných bloků v Dukovanech | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

ČEZ měl podepsat dohodu o dostavbě Dukovan s firmou KHNP do konce března, podle mluvčího české skupiny ale stvrzení smlouvy bude možné do poloviny roku. Nejasnosti totiž panují ohledně podílu českých dodavatelů na zakázce. Jihokorejská firma tvrdí, že počítá s jejich šedesátiprocentním zastoupením. České firmy se ale obávají, zda se to podaří naplnit. Jsou podle vás jejich obavy opodstatněné? Ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN) přitom tvrdí, že už nyní je zajištěn dvacetiprocentní podíl a do podpisu smlouvy to podle něj bude ještě víc.

Chápu obavy firem. Jsme v počátcích jednání se společností KHNP o tom, co konkrétně těch 20 procent a víc procent má znamenat. A zároveň jsme na počátku jednání o tom, jakým způsobem smluvně zabezpečit, že těch 30 procent bude vyjasněno a garantováno před podpisem EPC smlouvy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s výkonným ředitelem Aliance české energetiky Josefem Perlíkem

Jednání začala asi týden po schůzce v Jižní Koreji, kde ministr Vlček vyjádřil zcela jasně požadavek české strany na model 30 plus 30. Momentálně probíhají jednání s intenzitou, která by jistě stála za to, aby byla zvýšena.

A není pravděpodobné to, co říká KHNP, že dodavatelem turbíny skoro jistě bude plzeňská Doosan Škoda Power? A že je velmi pravděpodobné, že zajistí i celou turbínovou halu? To by samo o sobě byl projekt v řádu miliard korun a podle ministra by tvořil oněch 20 procent?

Je to první téma, které jsme začali s KHNP řešit. Momentálně jsme uprostřed jednání, které má definovat přesný rozsah zařízení, která by se dodávala v rámci dodávky turbínové haly. Specifikace zařízení je klíčová proto, abychom mohli říci, zdali je to skutečně 20 procent, anebo jestli je to méně.

‚Ladí se řada drobných detailů.‘ ČEZ nepodepíše do konce března smlouvu na dostavbu Dukovan Číst článek

Je klíčové vědět, jestli bude dodávkou turbínové haly celá strojní technologie, veškeré související systémy kontroly a řízení, veškerá související elektročást, veškerá související stavba, veškerá související polní instrumentace.

Pokud to takto bude, tak ta procenta budou relativně zajímavá. Zatím se bavíme o rozsahu, který ovšem osciluje kolem osmi, maximálně deseti procent. Věříme, že se posuneme.

Role státu

A jakou očekáváte roli státu? Měl by podle vás zavázat korejskou společnost přímo ve smlouvě ke garanci podílu domácích firem 30 i více procent?

Byl by to ideální model. Chápeme a vnímáme, že prostředí evropské legislativy dává určité limity, které je potřeba respektovat.

Domníváme se, že by dostatečná jistota pro průmysl, že bude dosaženo 60 procent, bylo, pokud se podaří dotáhnout do konce to, co bylo i panem ministrem prezentováno na jednání v Jižní Koreji a za co mu chceme poděkovat.

Tedy aby bylo 30 procent vyjasněno před podpisem EPC smlouvy. A zároveň aby byl jasný model, jak bude naplněno dalších 30 procent. A to ideálně dohodou mezi jednotlivými průmyslovými aliancemi obou zemí.

KHNP upozorňuje, že na dodavatelské zakázky bude vypisovat výběrová řízení a že na 60 procent to bude stoupat postupně. Nevěříte tomu, že by v nich čeští výrobci uspěli? Nemůžou konkurovat odborností, nebo cenou?

Myslím, že můžou konkurovat. Určitě jsou konkurenceschopní jak odborností, tak cenou. Nicméně se tady bavíme o strategické spolupráci. KHNP rovněž deklaruje, že chce najít strategickou formu spolupráce a ta se rozhodně nedefinuje formou výběrových řízení.

25:55 Korejci nám musí otevřít trh. Vláda s kartou ‚tendr století‘ na Dukovany nehraje dobře, míní Rafaj Číst článek

Strategická forma spolupráce se definuje tím, že si určíte strategické oblasti, kde chcete spolupracovat, a dohodnete se, jakou formou a za jakých podmínek budete v těchto oblastech spolupracovat.

To je přesně cíl českého průmyslu a musí to být i cíl České republiky. Definice strategických oblastí spolupráce je zcela zásadní pro následný provoz jaderné elektrárny. Je to zcela zásadní pro to, aby kompetence oboru zůstala zachována. A je to zcela zásadní pro další vývoj oboru jako takového v Čechách.