Pro Evropu to není jednoduché, Trump ji nemá rád. Měli bychom potlačit své národní zájmy, říká Horská

Zatímco české instituce očekávají od tuzemské ekonomiky růst, zahraniční prognózy varují, že průmyslové a exportní Česko je nejohroženější ekonomikou Evropy. Největší neznámou je výsledek obchodní války mezi USA a zbytkem světa. „Skvělá zpráva je, že navzdory Donaldu Trumpovi by česká ekonomika měla růst, dokonce i v tom horším scénáři," ujišťuje v pořadu Řečí peněz Českého rozhlasu Plus hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Řečí peněz Praha/Washington 21:24 18. května 2025

Evropská banka pro obnovu a rozvoj opět zhoršila svou prognózu. Pro letošní rok očekává růst českého hospodářství 1,6 procenta, pro příští rok předpovídá 2,2 procenta. V obou případech jde o zhoršení v řádu desetin.

Důvodem má být vysoká provázanost s Německem, ve kterém ale paradoxně vidí banka naději, že oživí celou evropskou ekonomiku, a to díky investicím nové vlády Friedricha Merze (CDU/CSU).

Naopak české ministerstvo financí ve své makroekonomické prognóze předpovídá pro letošek dvouprocentní růst, pro příští rok dokonce 2,4 procenta. Česká národní banka vidí pro letošní rok obdobný růst, už je ale méně optimistická u dalšího vývoje. Obě instituce se shodují, že růst bude postaven na domácí spotřebě, kterou podpoří růst reálných příjmů.

„Všichni mohou mít pravdu. Je to faktor Trump, který se propisuje do našich odhadů. Našim klientům ukazujeme zajímavý graf, podle kterého růst české ekonomiky v závislosti na Trumpovi může být v rozmezí 1,6 procenta růstu pro letošní rok až dvě procenta,“ vysvětluje Horská s tím, že výpočet ovlivňuje výše amerických cel.

„Skvělá zpráva je, že navzdory Trumpovi by česká ekonomika měla růst. Dokonce i v tom horším scénáři by měla růst o něco rychleji – není to žádná sláva – než v loňském roce,“ doplňuje.

Dohody s USA

Americký prezident už uzavřel ekonomickou dohodu s Velkou Británií a dojednal i obří hospodářskou dohodu se Saúdskou Arábií v objemu 600 miliard amerických dolarů.

S Čínou dohodly Spojené státy 90denní pozastavení většiny cel. A Evropské unii Trump také odložil cla o 90 dní, zatím s ní ale nic nesjednal.

„Evropa to nemá jednoduché. Všichni víme, že Trump nemá rád Evropu, nerad jedná se skupinou zemí. Chce jednat se silnými lídry a Evropu jako lídra, jako celek nerespektuje. Zároveň ale Evropa musí začít něco dělat,“ vyzývá Horská.

„Když se Evropa snaží prosadit dlouhodobé obchodní kontrakty, tak pořád některé státy Evropy nepochopily, že nemůžou kopat za sebe, ale musí také hrát tu společnou evropskou kartu. Obzvlášť v této době musí být Evropa velmi jednotná,“ apeluje.

„Evropa se opravdu musí probrat. Měli bychom trochu potlačit svoje národní zájmy. Zejména ve společné obchodní politice je to klíčové,“ míní hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Pracovní síla

Český trh je i nadále výrazně navázaný na Německo, které však v poslední době více obchoduje s Polskem. Němečtí investoři vytýkají Česku, že oproti Polsku mu chybí dostatek kvalifikované pracovní síly. To však podle Horské není zcela pravdivé.

„Máme nedostatek pracovní síly a je jedno, jestli kvalifikované, nebo nekvalifikované. Naopak v některých průzkumech třeba naše digitální gramotnost v porovnání s jinými evropskými zeměmi není úplně nízká, ba je naopak vyšší,“ vysvětluje ekonomka.

„Když člověk má šanci růst a chce růst, tak by měl mít prostor. Měl by hledat zaměstnavatele, který mu prostor dává a umožňuje mu to. Zároveň je potřeba připravovat takzvané certifikáty nebo krátké vzdělávací programy,“ myslí si Horská.

„Je to o celoživotním vzdělávání. Musíme přestat lidi přesvědčovat o tom, že jakmile se jednou vzdělají, tak si s tím vystačí po zbytek jejich pracovního života. Bohužel nevystačí,“ uzavírá hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

