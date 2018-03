Jihočeští obchodníci prodávali dětem alkohol a cigarety. Zákon porušili dva ze tří kontrolovaných

Česká obchodní inspekce zjistila opakované porušení zákona v některých obchodech a prodejnách na jihu Čech, kde mladistvým prodali tabák nebo alkohol. Poprvé tyto provozovny kontroloři prověřili na konci ledna v den pololetního vysvědčení. Tehdy ze zhruba 24 kontrol mohli mladiství koupit alkohol nebo tabák ve dvou třetinách případů. České Budějovice 16:25 23. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Reuters

Kontroloři se zaměřili na Jihočeský kraj a Vysočinu. Prodejci porušili zákon třeba v Českých Budějovicích, a proto tam inspekce kontrolovala prodej od ledna opakovaně.

Před několika dny inspekce udělala čtyři kontroly a ve všech případech prodejci nezletilému figurantovi cigarety nebo alkohol prodali. Inspekce má tuto pravomoc teprve od konce května, vysvětluje její mluvčí Jiří Fröhlich.

„Ze zákona hrozí pokuta až do výše jednoho milionu korun. Ve všech čtyřech případech povede Česká obchodní inspekce s prodejcem správní řízení, pokud to provinění je poprvé, tak obvykle saháme k dvacetitisícové pokutě, nicméně bude-li to opakovaně, tak ta pokuta poroste,“ přibližuje Jiří Fröhlich pokuty.

„Od té doby, co může využívat figuranta coby mladistvého na kontrolu alkoholu a tabáku, tak se nám zdá, že zatím ta kontrola má svůj smysl a obrovské množství zjištění naznačuje, že ČOI bude muset tyto kontroly zpřísnit,“ dodává ještě mluvčí Fröhlich.

Radiožurnál některé dotčené prodejce kontaktoval, ti se ale k pochybení nevyjádřili.