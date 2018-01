Prodej nových aut v Česku překonal rekord. Lidé jich loni nakoupili přes 270 tisíc

Celkem 84 138 aut prodala značka Škoda Auto, následuje Volkswagen s prodejem 26 942 vozů a Hyundai s odbytem 21 420 aut. Nejprodávanějším modelem byla Škoda Octavia, kterou si pořídilo 27 051 motoristů, následuje Škoda Fabia (21 281) a Škoda Rapid (12 407).

Stále oblíbenější jsou terénní auta a SUV. Z celkového počtu prodaných aut je to asi čtvrtina, potvrzuje tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný. „Už jsme téměř na 25 procentech a počítá se, že tento segment půjde ještě nahoru,“ řekl Radiožurnálu Pokorný.

Zvýšil se také prodej hybridních aut, která mají kromě klasického motoru ještě malý elektromotor, doplňuje Pokorný. „U hybridů i díky podporám státní správy, ale i díky příznivějším cenám, se tam zdvojnásobily prodeje,“ dodal Pokorný.

Klesá zájem o motorky

Prodej lehkých užitkových aut se zvýšil o 0,8 procenta na 19 398 vozů. První Peugeot prodal 3050 aut, druhý je Fiat s prodejem 2817 aut a třetí Ford prodal 2285 vozů. Nejprodávanější dodávkou byl Peugeot Boxer.

Nižší jsou ale registrace nákladních aut. Podle ekonoma Vojtěcha Opleštila ze společnosti PricewaterhouseCoopers za to může i nedostatek řidičů u dopravních firem. „Firmy, které by rozšiřovaly své flotily, mají problém s tím, že nemají někoho, kdo by s těmi jejich vozy jezdil,“ říká Opleštil.

O pětinu v Česku loni poklesl i počet prodaných autobusů. Firmy jich nakoupili zhruba 800. Klesla i poptávka po motocyklech a to o desetinu na 16 045 strojů. Nejprodávanější byla Honda s 2643 prodanými motocykly, následuje Yamaha s 1118 stroji a BMW, které prodalo 802 motocyklů.