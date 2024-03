Zrušit zákaz prodeje o svátcích? ‚Způsobí to problém v koalici,‘ míní viceprezident Hospodářské komory

Dva poslanci ODS přišli s návrhem zrušit zákon, který zakazuje maloobchodní prodej o vybraných svátcích. Ten platí od roku 2016. Hospodářská komora s e zrušením zákazu souhlasí. Její viceprezident Michal Štefl je ale zvědavý, jak se k tomu postaví pětikoalice. „Domnívám se, že to ve vládní koalici způsobí určitý problém,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha 11:02 12. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko opět řeší zákaz prodeje o svátcích (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zákaz prodeje o vybraných svátcích platí už osm let. Jak se to podle vás osvědčilo?

Hospodářská komora spolu se Svazem průmyslu a dopravy byla od začátku proti tomuto zákonu, takže nejsme velcí fanoušci. I když jako člověk rozumím chuti trošku brzdit směřování společnosti proti konzumnímu modelu a možná se přiklonit více ke křesťanským základům, na kterých vyrostla tato evropská společnost.

Na druhé straně velkými hodnotami jsou tady i takové pojmy, jako je svoboda, svoboda podnikání a svoboda občana, aby se mu stát míchal co nejméně do jeho podnikání, případně do jeho činění. To si myslím, že v těch hodnotách možná stojí ještě o trošku výš.

Jako viceprezident Hospodářské komory musím hájit pojetí, že stát byl měl zasahovat a regulovat jenom v případě, kdy je to opravdu nutné.

A zaznamenali kvůli zákazu prodeje o svátcích prodejci nějaký výrazný pokles tržeb?

Myslím, že určitě ano. Je tam pár nesrovnalostí. Do 200 metrů, nad 200 metrů. Některé svátky ano, některé svátky ne. Tento zákon je trošku přitažený za vlasy.

Covid a energetická krize

Máte k tomu nějaká konkrétní čísla? Třeba k tomu, jak výrazné ty poklesy jsou?

Jenom vteřinku. Myslím, že do toho přišel ještě covid, který s tím poměrně prudce zamíchal v letech 2020, 2021, možná 2022. Do toho přišly ještě energetické krize, takže podnikání v řadě oborů dostalo lehce na frak. Hlavně otázky maloobchodu byly hlavně covidem silně postiženy a ani ta energetika tomu nedodala.

Řekl bych, že vývojové statistické řady v posledních letech nejsou srovnatelné, ale na druhé straně si myslím, že odhadem určitě těchto pár dní může nadělat tři nebo čtyři procenta v ročních číslech maloobchodu.

A neměli by obchodníci problém sehnat dostatek personálu? Prodavači už si třeba zvykli na to, že některé dny v roce nepracují.

Je to otázka pracovních smluv a dohody mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Na druhé straně máte spoustu brigádníků, kteří by si chtěli přivydělat, a jsou zaměstnanci, pro které jsou peníze důležité. A svátky znamenají stoprocentní nadlepšení jejich mzdy. Domnívám se, že ten problém nestojí ani tak na sporu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

A myslíte si, že to může být větší zásah do chování zákazníků, kteří už si zvykli a nakupují před a po svátcích? Že by si opět zvykli, že už se nemusí takto připravovat?

Domnívám, že jak prodejci, to znamená zaměstnavatelé, tak i občané, tedy klienti obchodů by to určitě přivítali. Máte tady výstavbu velkých hypermarketů a obchodních center, kde to není jenom otázka nákupu, ale i otázka zábavy. Jsou tam kina, výstavy a tak dále.

Domnívám se, že model, že nám někdo bude říkat, kdy přesně mám jít nakupovat anebo kdy můžu prodávat, to se mi zdá, že státu nepřísluší. Takže celý ten zákon se mi zdá takový trochu zbytečný. I když znovu říkám, že jako člověk rozumím touze zpomalit orientaci ke konzumu.

A není to nic výjimečného. Platí to jak v Německu, v Rakousku, tak také na Slovensku. Má ale podle vás ten nový návrh poslanců ODS vůbec šanci, že projde? Přece jenom třeba lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný už se nechal slyšet, že by naopak počet svátků se zákazem prodeje rozšířil.

Domnívám se, že to způsobí určitý problém ve vládní koalici, protože si myslím, že tehdy vlastně právě strana KDU stála u zrodu tohoto zákonu. A zase na druhé straně ho deska je vlastně stranou, která by měla hájit tu otázku vlastně to je té volnosti podnikání, takže si myslím, že i my jsme zvědavi na to, jak dopadne ta diskuse ve vládní koalici.