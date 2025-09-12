Prodejny Claire‘s v Česku končí. Provozovatel dluží 50 milionů korun a požádal o insolvenční řízení
Americký řetězec obchodů Claire's, zaměřující se na módu a doplňky, v Česku ohlásil ukončení činnosti. Informaci přinesl server e15.cz. Firma, která je za tuzemský provoz zodpovědná, sama na sebe podala insolvenční návrh. Její dluh totiž dosahoval padesáti milionů korun, přičemž mateřská společnost původem z USA oznámila v srpnu bankrot a už v červnu odstřihnutí finanční podpory právě české pobočce.
Podle Luďka Chvosty ze společnosti Kinstellar, právníka Claire's Czech Republic, čelí firma poklesu tržeb a zvýšeným výdajům na provoz už od roku 2022. Její úpadek podle něj mimo jiné způsobila i rostoucí konkurence na trhu nebo přesun zákazníků do online prostředí.
Jak píše e15, podnik v současnosti v ČR provozoval deset prodejen, v nichž zaměstnával 77 lidí. Jeho obrat za loňský rok dosáhl 113 milionů korun. Zmíněný dluh ve výši padesáti milionů korun pak podle návrhu není zajištěný majetkem firmy, přičemž mezi poškozenými je asi 40 firem.
Českou pobočku zároveň formálně vlastní britská odnož s názvem Claire's Accessories UK, která sama do insolvence spadla v srpnu 2025, tedy asi týden poté, co konec činnosti oznámila americký matka.
Firma z Británie tak společnosti v ČR rovněž v polovině letošního roku pozastavila financí pomoc. „S další podporou ze strany dlužníkova společníka nelze počítat,“ doplnil Chvosta.
Záchrana americké matky?
Řetězec prodejen Claire's ve Spojených státech vznikl už v šedesátých letech minulého století. Proslavil se především prodejem náušnic dospívajícím ženám, kterým zároveň mohli zaměstnanci přímo v obchodě „píchnout uši“, což společnosti zajistilo značný rozmach.
Její zmiňovaný srpnový návrh na ochranu před věřiteli je pak už druhým historii. Poprvé ho americká matka podala v roce 2018, kdy chtěla uzavřít asi 291 prodejen.
Její současnou situaci ale ještě může zachránit americký fond Ames Watson. Ten nabídl převzetí řetězce za 140 milionů dolarů, což by firmu minimálně ve Spojených státech zachránilo. České odvětví však s pokračováním činnosti očividně nepočítá.