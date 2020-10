Vláda schválila prodloužení ošetřovného. Má pokrýt dobu dálkové výuky nebo karantény

Ošetřovné se podle zákona vyplácí devět dnů na děti do deseti let. Samoživitelé a samoživitelky ho pak mohou pobírat na potomky do 16 let až 16 dnů. Dávku je možné získat i na jiné členy rodiny, kteří potřebují péči. Zaměstnancům se z nemocenského pojištění poskytuje 60 procent základu výdělku. Podle ministerstva práce by se podpora měla vyplácet po celou dobu omezení výuky či nařízené karantény. Nebude se poskytovat ale po dobu prázdnin a ředitelského volna.

Izolace dětí s příznaky a ošetřovné jen pro někoho. Pět otázek a odpovědí spojených s novým školním rokem Číst článek

Prodloužené ošetřovné by mělo být podle návrhu i pro dohodáře a lidi se zaměstnáním malého rozsahu. Dostávat by ho měli také ti, kteří se musí starat kvůli uzavření stacionářů či karanténě o seniory a postižené blízké.

Shoda nebyla

Ministerstvo práce přišlo s návrhem na úpravu ošetřovného už před začátkem školního roku. Původně navrhovalo nejen prodloužení na celou dobu výuky na dálku či karantény, ale také na děti do 13 let. Vládní strany o změnách několikrát debatovaly, shodu ale neměly. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) bylo kvůli rozšiřování nákazy prodloužení potřeba, aby rodinám nevypadl příjem. Premiér Andrej Babiš (ANO) ještě nedávno uváděl, že téma „není na stole“. Politici ANO argumentovali tím, že karanténa trvá deset dnů.

Ošetřovné se vyplácí z nemocenského pojištění. Kvůli plošnému uzavření škol se výdaje na dávku letos ve druhém čtvrtletí meziročně zvedly zhruba patnáctkrát. Činily 7,06 miliardy korun. Systém nemocenské se dostal do největšího propadu od začátku svého fungování v roce 1993. Schodek na konci prvního pololetí dosahoval zhruba 13 miliard.

Vláda požádá o zrychlené projednání zákona v Parlamentu ve stavu legislativní nouze.