V Česku chybí 20 tisíc řidičů kamionů. Zájem o práci má zvýšit výstavba odpočívadel i podpora škol

Jak vyřešit trvající nedostatek řidičů nákladních aut? Na to se zaměřila Mezinárodní unie silniční dopravy. Ve spolupráci s jednotlivými národními organizacemi dává dohromady plán, ve kterém popisuje jednotlivé body, jak profesi zatraktivnit a přilákat k ní víc zájemců. Jen na českém trhu chybí podle Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia 25 tisíc profesionálních řidičů, 20 tisíc z toho jsou řidiči kamionů. Praha 9:53 23. února 2024

Nedostatek řidičů je podle ředitele Institutu silniční dopravy ČESMAD Tomáše Bicery dlouhodobý problém. „Dříve chodívali dělat řidiče například bývalí vojáci. Ani střední odborné školy nedostatek řidičů nepokryjí. Více řidičů tedy odchází do důchodu, než se hlásí. A nedostatek prohlubuje i větší poptávka po řidičích ze strany logistických společností,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

„Dá se říct, že se pomalinku zotavuje ekonomika. Dopravní firmy by byly schopné převážet vice nákladu, ale ty přepravy nemá kdo realizovat,” doplňuje.

Problémy podle ČESMADu mohou ale nastat i u hromadné dopravy. „Tam totiž také není dost řidičů a pokud jich bude dále ubývat, hrozí, že autobusy nebude mít kdo řídit. To se ostatně už v Česku několikrát nárazově stalo - naposledy třeba v červenci na Novojičínsku a Opavsku. Provozovatel autobusů to vysvětloval vysokou nemocností řidičů a čerpáním dovolené,“ popisuje Bicera.

Změnit situaci lze podle něj přitom hned několika způsoby. Bicera zdůrazňuje například podporu středních škol, ze kterých by mohli vycházet absolventi s řidičskými průkazy na nákladní auto, jejichž pořízení se může vyšplhat na desetitisíce korun. „Pomohlo by i uvolnění pravidel pro zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii, o kterém se mluví dlouhodobě.“

Jedním z hlavních bodů plánu jsou i lepší podmínky pro řidiče na cestách, například když čekají při povinných přestávkách nebo na náklad zboží. „Aby tam bylo sociální zázemí – místnost, kde mohou strávit odpočinek, aby nemuseli stát vedle auta nebo být v kabině. To jsou všechno věci, které mají velký vliv na to, jak se řidič při práci cítí, i na to, kolik potenciálních řidičů bude mít o práci zájem,” vysvětluje.

„Ministerstvo dopravy o problémech ví. Uznává třeba, že odpočívadel je málo a plánuje stavět další,“ zmiňuje mluvčí rezortu Jan Jakovljevič, podle kterého je v různých fázích přípravy 1900 míst pro nákladní auta.

„Součástí přípravy nových, ale i rozšiřovaných odpočívek jsou prostory pro oddych řidičů, například posezení nebo cvičební prvky,” doplňuje. Často je podle něj ale problém s tím, že odpočívky na svých územích nechtějí obce.