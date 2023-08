Česká bankovní asociace letos čeká růst HDP 0,1 procenta, příští rok 2,3 procenta

Zisk ČEZu před zdaněním mírně narostl. Dividendy z akcií se ale vrátí k normálu, říká analytička Klímová

„Ceny se letos vrací k normálu a zisk proti loňsku tedy už tak neroste. To, co pak stojí za samotným poklesem čistého zisku ČEzu, tak to jsou zmíněné mimořádné daně a odvody,“ říká Jana Klímová.