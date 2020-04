Kdo dosáhne na státem garantované půjčky? ‚Z COVID I jsme zatím schválili 200 žádostí,‘ říká ředitel banky

Program státem garantovaných půjček COVID I měl být záchranou pro podnikatele postižené opatřeními přijatými kvůli koronavirové nákaze. Jenže pro mnohé tahle záchrana vázne. Kde vznikají nejčastější problémy při vyřizování žádostí? Radiožurnál se zeptal generálního ředitele Českomoravské rozvojové a záruční banky Jiřího Jiráska. Praha 21:06 18. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatelé postižení koronavirovou epidemií mohou stát požádat o úvěr (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mnozí podnikatelé ani po měsíci neznají odpověď na otázku, jestli úvěr z programu COVID I dostanou a to přesto, že žádost stihli podat včas a před vyčerpáním daného limitu.

Jiní dostali zamítavou odpověď, ale nevědí, co udělali špatně. Peníze určené na půjčky pro podnikatele, kteří například museli zavřít provozovny, se přitom rozebraly během několika hodin či dní. Prostřednictvím Českomoravské rozvojové a záruční banky má jít na pomoc podnikatelům a živnostníkům 10 miliard korun.

Už jste vyřídily všechny žádosti?

Stále je ještě vyřizujeme a předpokládáme, že do konce dubna budou vyřízeny všechny. Zatím jsme jich stihli zhruba polovinu. Zbytek bychom měli stihnout zhruba do osmi pracovních dnů.

Jestli jste polovinu stihli vyřídit za měsíc, tak druhou stihnete do osmi dnů?

Musíte vzít v úvahu to, že to množství žádostí - ty tři tisíce, co jsme obdrželi - tak jsme museli nějak na začátku zpracovat. Ty žádosti nebyly v úplně dobrém stavu.

Mnoho podnikatelů říká, že jim byla žádost zamítnuta a neví přesně, z jakého důvodu.

Přesný důvod se dozví, když nás kontaktují. Pokud klient potřebuje další informace, může poslat dotaz na naší informační e-mailovou adresu.

Jak dlouho to trvá?

Na většinu dotazů jsme odpovídali okamžitě. Nasadili jsme na to značnou sílu. Máme tam infolinku, kde sedí dvacet lidí a snažíme se klientům odpovídat. Ale jednalo se o tři tisíce žádostí a čas to zabralo.

Říkáte, že jste zatím vyřídili 1600 žádostí. Kolik z nich jste vyřídili kladně?

Tam je to bohužel nižší počet, je to zhruba okolo 200 kladně vyřízených žádostí a je to ten objem zhruba jedné miliardy korun.

Takže zbytek na peníze nedosáhne? Proč?

Je to úvěr a ten předpokládá, že klient peníze vrátí. Pokud by byl projekt nenávratný, tak by nemělo smysl klientům peníze půjčovat. Ten úvěrový program byl nasazený velmi rychle, byl připraven tak, aby poskytl podporu podnikání. Ale nebyl tím hlavním. Tím je program COVID II. Hodně žádostí bylo od klientů, kteří byli v problémech ještě před epidemií.

Pokud měl podnikatel v žádosti chyby na program COVID I chyby, může tu žádost opravit, nebo musí čekat na další programy?

Pokud by to byly formální nedostatky, tak se snažíme vycházet klientům vstříc.

COVID II nemohli využít pražští podnikatelé a 20. dubna spouštíte program COVID Praha. Jak bude fungovat a kolik peněž do něj půjde?

Banka spolupracuje s hlavní městem, které do tohoto programu alokovalo 600 milionů korun. Hlavní podpora je připravovaný program COVID 3, kde budou i pražští podnikatelé. Celková kapacita bude na úrovni zhruba 150 miliard korun.

Jaká je v programu COVID Praha záruka na kolik procent a příspěvek na kolik procent úroku?

Je to stejné, jako v programu COVID II, tedy záruku do výše 80 procent a příspěvek na úhradu úroku až do výše 1 milionu korun.

Není 600 milionů alokace málo?

Prostředky dává zadavatel programu, tady je to hlavní město Praha. Je to určitá podpora pro pražské podnikatele, ale ti by měli očekávat hlavní podporu v programu COVID III, který by měl být nejbližších týdnech. Příští týden by to mělo být na programu jednání Poslanecké sněmovny, která by měla schválit záruku za Českomoravskou záruční banku.

Většina žádostí o bezúročné úvěry v programu COVID I pro firmy zasažené v souvislosti s koronavirem byla zamítnuta. O půjčky žádaly zadlužené firmy, žadatelé nedodrželi podmínky programu, dalším důvodem bylo vyčerpání částky použitelné pro pražské podniky. Naproti tomu v případě COVID II, do kterého byly zapojeny komerční banky, bylo u dosud zpracovaných žádostí kladně vyřízeno 90 procent. ČTK to v sobotu sdělil ředitel odboru strategie a marketingu Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) Michal Pluta. Na fakt, že ČMZRB zamítá většinu žádostí, upozornil na twitteru prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Už ve čtvrtek sdílel příspěvek zamítavé žádosti Raiffeisenbank o úvěr. Odůvodněním byl aktuální vývoj ekonomické situace v daném oboru podnikání. Na velký počet žádostí firem, které měly v předchozích letech záporný vlastní kapitál, jsou v dlouhodobé ztrátě nebo dokonce v insolvenci, už dříve upozornil také vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podle Pluty podniky často také nedodržely nastavené limity úvěrů a žádaly o nižší sumy, žádaly i velké firmy nad 250 zaměstnanců, případně společnosti podávaly žádosti na jiný účel, než podmínky povolovaly. Do pokračování programu COVID byly zapojeny komerční banky, které žadatele o úvěr předem prověřily, proto ČMZRB většině žadatelů záruku o úvěr potvrdila. ČMZRB schválila k 16. dubnu českým podnikatelům zasaženým v souvislosti s koronavirem v programech COVID podporu v objemu 1,6 miliardy korun. Živnostníci a malé a střední firmy tak od ČMZRB a komerčních bank získali bezúročné úvěry za 1,9 miliardy korun. Maximální délka záruky bude tři roky. V první vlně banka přijala přes 3200 žádostí přesahujících deset miliard korun. V pokračování programu obdržela 5900 žádostí v objemu 19 miliard korun.