Ve hře je 150 miliard. Čalouník z Rousínova ale raději na vládní program COVID III nespoléhá

Vláda projedná bankovní záruky podnikatelům v programu COVID III. Ve hře je 150 miliard korun a půjčky, které si podnikatelé chtějí vzít, se odhadují na 500 miliard korun. O COVID III chce požádat i majitel malé čalounické firmy z Rousínova u Brna Robert Hybský. I na něj dopadly důsledky epidemie, propustil tři ze sedmi zaměstnanců, ke konci června uzavírá prodejnu v Brně a prodej svých výrobků přesunuje na internet. Brno 8:50 18. května 2020

„Firmy přestaly platit, takže čekáme docela dlouho na peníze. Tak jsem si říkal, že to vyřeším nezávisle na státu provozním úvěrem. Chtěl jsem pro jistotu milion kontokorent, i když by mi stačilo půl, abych mohl v případě potřeby sáhnout do minusu a po příchodu plateb a záloh to dorovnat,“ popsal Radiožurnálu Robert Hybský.

Krize se citelně dotkla i majitele malé čalounické firmy Roberta Hybského.

Se žádostí o normální provozní úvěr ale neuspěl. Banka mu chtěla půjčit pouze v programu COVID II. Jenže ten byl vyčerpaný během několika hodin.

„Teď jsem na tom tak, že mám od nich zpracovaný předběžný úvěr a čekám, jestli stát vyhlásí COVID III. A jestli budu dostatečně rychlý na to, abych včas podal žádost, aby mi ji schválili a zaručili se,“ řekl.

Kvůli předchozím zkušenostem si Hybský nedělá iluze a je připravený na to, že neuspěje ani se žádostí o COVID III. I když tam je podstatně více peněz. Podivuje se nad tím, jak je to komplikované.

„Včera jsem si na zkoušku vyplňoval nějaké tabulky a trochu jsem z toho zpanikařil. Je to nejasné, jsem připravený, že si poradím bez nich.“

Robert Hybský proto uzavírá prodejnu, velmi nerad propouští zaměstnance a mění čalounický sortiment. Zakázkový a kancelářský nábytek teď podle něj moc nepůjde.

„Spousta lidí skončí na úřadu práce, bude dost nezaměstnaných. Za těchto podmínek mi ale nedává smysl to dotovat nějakými vyššími částkami,“ dodal Hybský. Jestli uspěje, nebo neuspěje se žádostí v programu COVID III, na jeho plánech nic nezmění. Spoléhá se raději jen na sebe.