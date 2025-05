Prokop o děravých datech: Chudý v Německu se má lépe než průměrně vydělávající slovenská domácnost

Čechy loni podle aktuálního žebříčku Eurostatu ohrožovala chudoba a sociální vyloučení nejméně ze všech států Evropské unie. Odpovídá ale tohle zjištění realitě? „Vytváří to takový jakoby fiktivní žebříček chudoby,“ kritizuje data v rámci projektu Život k nezaplacení sociolog a šéf agentury PAQ Research Daniel Prokop. „Proč to Eurostat publikuje? Nechápu to,“ kroutí nad tím hlavou. Život k nezaplacení Praha 16:10 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociolog Daniel Prokop | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přesně před týdnem zveřejnil Evropský statistický úřad (Eurostat) data o tom, jak velká část obyvatel jednotlivých států Evropské unie je ohrožena chudobou. A pro leckoho možná překvapivě Česko dopadlo vůbec nejlépe ze všech. Chudoba u nás podle dat ohrožuje 11 procent lidí, třeba v Bulharsku je to skoro třikrát víc. Česko dopadlo lépe než skandinávské země, Německo, Rakousko a lépe než všechny země Evropské unie. Dlouhodobě sledujete ekonomickou situaci českých domácností v našem společném projektu Život k nezaplacení. Koresponduje to s daty, která máte vy?

Když se podíváte na ten žebříček, tak vás na první pohled zarazí, že třeba v Lucembursku je více chudých než na Slovensku. Kdo byl na Slovensku, tak ví, že tam jsou chudé regiony.

A kdo byl v Lucembursku, tak jich moc neviděl.

Na Slovensku jsou vyloučené lokality, je tam extrémní chudoba, která není v Česku představitelná. V Lucembursku má být také více chudých než v Maďarsku. Řeknete si, jak je to asi definované, že to takhle dopadne? Věnoval jsem tomu i jednu kapitolu své knihy nazvané Slepé skvrny, takže když se to objeví prostě, tak už lidé ví, že tomu nemusí tolik věřit.

Hlavní problém je v tom, že chudoba je definována jako relativní chudoba v rámci toho státu. To znamená, vezme se medián příjmů, tedy nějaký střední příjem v rámci státu - to je třeba 20 tisíc na jednotku domácnosti v Česku. Spočte se 60 procent mediánu a řekne se, kolik domácností spadá pod těchto 60 procent.

Problém je, že v Lucembursku, Německu nebo Dánsku je medián příjmů a hranice chudoby, která z nich vychází, je reálně mnohem výš než v Česku, protože tam jsou vyšší příjmy.

I když to srovnáte podle cenových hladin, tedy co si za to koupíte, tak v Lucembursku je medián příjmů zhruba dvakrát víc než u nás, protože tam jsou mnohem vyšší příjmy. A samozřejmě v Lucembursku je medián příjmů mnohem, mnohem víc než třeba v Bulharsku.

Srovnává to nesrovnatelné úrovně chudoby. Lucemburský nebo německý chudý je na tom lépe než průměrně vydělávající domácnost na Slovensku. Vytváří to takový jakoby fiktivní žebříček chudoby, který je založený na nesrovnatelném ukazateli, to je hlavní část toho ukazatele chudoby a sociálního vyloučení.

Podle mě to dobře ilustruje to, kdy byla u nás chudoba nejmenší. Nejmenší byla v 80. letech za komunismu. Protože medián příjmů, příjmy člověka uprostřed společnosti, byl tak nízko, že když z toho uděláte 60 procent, tak už pod to moc lidí nespadlo. Když máte společnost, která je chudá, jsou tam všichni relativně chudí, tak dopadne dobře.

To znamená, když to zjednodušíme, tak ten, kdo je vykázán jako chudý Lucemburčan, by u nás byl bohatý Čech.

Průměrně bohatá domácnost by v Lucembursku vypadala jako chudá.

Má ten graf tedy nějakou vypovídací hodnotu? Má smysl, aby ho Eurostat každý rok publikoval?

Podle mě je to strašně matoucí. Vždycky si říkám, proč to ještě existuje. A problém je v tom, že toho samozřejmě využívají české politické strany. Před každými volbami se začnou chlubit bez ohledu na to, jaká je to strana, jak se jim úžasně podařilo snížit chudobu. Ještě je tam paradox, že když budete zvyšovat příjmy ve společnosti, kdyby se Česku hodně dařilo, zvyšovala se průměrná mzda a podobně, tak se paradoxně stane to, že vám stoupnete mediálně příjmů, tak víc lidí spadne do té chudoby.

Všichni se budou mít líp, ale tento ukazatel relativní chudoby ukáže, že jsme se zhoršily. Paradoxně to ukazuje úplně opačné věci, než chceme.

A proč to Eurostat publikuje? Nechápu to. Ale má to zásadní dopady. Jednak to omezuje diskusi, jak v Česku řešit chudobu v chudších regionech, situaci samoživitelek a tak dále. A za druhé Evropská unie podle toho opravdu cílí svou politiku. Má třeba cíl, že chce snížit o třetinu, o 15 milionů, počet lidí, kteří jsou v této příjmové chudobě nebo sociálním vyloučení, a to podle toho ukazatele, který je majoritně definován relativní chudobou.

Vede to k tomu, že se ty programy můžou zaměřovat na člověka v Lucembursku nebo Belgii, který je jako definován jako chudý, byť se mu daří velice dobře a pominou reálně chudé lidi v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a podobně.

To znamená, jestli tomu dobře rozumím, že Česko na to reálně doplácí, že v tomto žebříčku dopadá dobře?

Může na to reálně doplácet, protože v některých fondech jako ESF, to jsou fondy na sociální kohezi, které vedou k tomu, že by se měly zmenšovat rozdíly mezi regiony v Evropě, jsou bonifikace za míru této chudoby. A Česko je nedostane, protože je uměle zvýhodněno v onom žebříčku a dostane to třeba nějaký chudší belgický region, který je pořád svojí rozvinutostí na úrovni středních Čech.

Je to absurdní věc, kterou by potom čeští politici neměli podporovat. Vytváří to v Unii fikci, že probíhá konvergence, protože rozdíly v příjmech a v chudobě mezi Bulharskem a Lucemburskem jsou mnohem větší, než se zdá z tohoto ukazatele. A kdyby měl existovat kohezní fond, který bude podporovat kohezi na úrovni Evropské unie, tak to mnohem víc dostávají chudé státy, než vypadá v tomto žebříčku.

A že to čeští politici využívají na to, aby vytvářeli fikci, že tady neexistují ekonomické problémy mezi domácnostmi, má potom důsledek v tom, že nás to trestá, když je to nástrojem Evropské unie.

Dá se ten graf a to, co v tomto směru Eurostat publikuje, brát i tak, že to ukazuje, že Česko je rovnostářštější než ostatní státy Evropské unie?

Ano, určitě to vychází z toho, že máme relativně malou nerovnost v příjmech, máme nízké příjmy domácností, které ale mají malou nerovnost.

Právě na to se ptám, jestli víc hraje roli to, že platy jsou celkově nižší, anebo jestli je tam opravdu výrazný rozdíl mezi Českem a jinými státy v tom, jak je to rozvrstvené, jak velké rozdíly v příjmech máme.

Patříme mezi asi pět až sedm států s nejmenší příjmovou nerovností. A tento ukazatel měří nejenom nerovnost v té spodní polovině, protože měří, kolik lidí spadne pod 60 procent mediánu.

Je nízký proto, že v Česku má drtivá většina důchodců důchod mezi 17 až 24 tisíci. A mají podobné příjmy, jako máte z nízkých mezd. Takže miliony domácností mají příjmy, které se rovnají průměrným důchodům, a nespadají pod 60 procent mediánu. Pod těch 60 procent mediánu spadnou důchodci, kteří mají opravdu nízké příjmy, lidé, kteří jsou nezaměstnaní, nebo lidé, kteří mají opravdu extrémně nízké příjmy na částečné úvazky.

Jinak všichni lidé, kteří mají minimální mzdu a standardní příjmy nebo mají průměrné důchody, tak se vytáhnou na těch 60 procent mediánu. Takže sociální systém a to přerozdělení, které je vysoké, zejména u důchodů v Česku, tak redukuje tu chudobu, což je podle mě dobrá věc, ale neznamená to, že lidé se mají absolutně výborně prostě. Když tento ukazatel přepočítáte na evropsky srovnatelnou úroveň, tak samozřejmě máme víc chudých než v Německu, Lucembursku a Belgii.

A přesně na to jsem se chtěl zeptat. Když se vrátíme k té podstatě, kterou by tedy ten graf měl ukázat nebo kterou se tváří, že ukazuje, jak na tom jsme? Kolik reálně chudých lidí máme v Česku? A jak vychází srovnání v porovnání s ostatními státy?

Nechci to malovat černě, protože extrémní chodby je v Česku relativně málo, a to díky tomu, že máme malou nezaměstnanost a důchody jsou hodně rovnostářské, tak extrémní chudoby je relativně málo.

Takže takové ty těžké materiální deprivace, když si nemůžete dovolit kupovat kvalitní jídlo nebo vytápět dům, to jsou ve výzkumu jednotky procent domácností, konkrétně kolem tří až pěti podle toho, jak to definujete.

Máme relativně málo extrémní chudoby, v tom jsme, dejme tomu, pořád v nejlepší třetině států Evropy. A potom chudoba, kdy jste finančně na dohled té chudobě, tak kdybychom ten ukazatel - 60 procent mediánu - vzali Evropsky a vzali příjmovou chudobu, že nejste úplně extrémně chudý, ale máte výrazně malé příjmy v rámci evropského kontextu, tak v tom jsme relativně ve středu nebo průměru. Takže ten obrázek záleží na tom, jaký typ chudoby chcete.

Česko není zemi, kde by bylo hodně chudoby. Té extrémní je podprůměrně a takové té mělké chudoby je, dejme tomu, v rámci Evropy průměrně. Ale rozhodně nejsme v žádném ukazateli, který má smysl srovnávat, premiant.