Prolomení nekomerčního obrazu olympiády? V Los Angeles budou sportoviště poprvé s logy sponzorů

Organizátoři olympijských a paralympijských her v roce 2028 v Los Angeles prosadili revoluční změnu. Poprvé v historii budou sportoviště pojmenovaná podle firem, které za to zaplatí. Tento krok, který američtí pořadatelé udělali po dohodě s Mezinárodním olympijským výborem, prolamuje dosud nekomerční obraz her.

Los Angeles Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Olympijská vlajka

Prolomení nekomerčního obrazu olympijských her. Mezinárodní akce bude poprvé s logy sponzorů (ilustrační foto) | Foto: Image of Sport/Newscom | Zdroj: Profimedia

Mezinárodní olympijský výbor sice těží z příspěvků sponzorů, ale na samotných olympijských sportovištích dosud nebývaly reklamy ani loga.

2:08

Další změna olympijského programu. V Los Angeles 2028 budou všechny plavecké padesátimetrové sprinty

Číst článek

To se nyní změní a pořadatelé si od toho slibují nejvyšší komerční zisk v oblasti sportu. „Od chvíle, kdy jsme podali kandidaturu, byl organizační výbor odhodlaný nově vytyčit, co je na olympiádě možné,“ uvedl prezident organizačního výboru Casey Wasserman ve čtvrteční zprávě na webu pořadatele olympijských her 2028 v Los Angeles.

K dispozici bude 19 sportovišť. Jako první budou mít šanci dostat se do jejich názvu největší komerční partneři Mezinárodního olympijského výboru a organizačního výboru.

Už je uzavřený kontrakt s automobilkou Honda, jejíž jméno ponese volejbalová hala v Anaheimu. Mediální a technologická společnost Comcast získala práva na dočasnou arénu pro squash.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ekonomika

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme