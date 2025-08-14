Prolomení nekomerčního obrazu olympiády? V Los Angeles budou sportoviště poprvé s logy sponzorů
Organizátoři olympijských a paralympijských her v roce 2028 v Los Angeles prosadili revoluční změnu. Poprvé v historii budou sportoviště pojmenovaná podle firem, které za to zaplatí. Tento krok, který američtí pořadatelé udělali po dohodě s Mezinárodním olympijským výborem, prolamuje dosud nekomerční obraz her.
Mezinárodní olympijský výbor sice těží z příspěvků sponzorů, ale na samotných olympijských sportovištích dosud nebývaly reklamy ani loga.
Další změna olympijského programu. V Los Angeles 2028 budou všechny plavecké padesátimetrové sprinty
Číst článek
To se nyní změní a pořadatelé si od toho slibují nejvyšší komerční zisk v oblasti sportu. „Od chvíle, kdy jsme podali kandidaturu, byl organizační výbor odhodlaný nově vytyčit, co je na olympiádě možné,“ uvedl prezident organizačního výboru Casey Wasserman ve čtvrteční zprávě na webu pořadatele olympijských her 2028 v Los Angeles.
K dispozici bude 19 sportovišť. Jako první budou mít šanci dostat se do jejich názvu největší komerční partneři Mezinárodního olympijského výboru a organizačního výboru.
Už je uzavřený kontrakt s automobilkou Honda, jejíž jméno ponese volejbalová hala v Anaheimu. Mediální a technologická společnost Comcast získala práva na dočasnou arénu pro squash.