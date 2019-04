O pronájmy je v Česku obrovský zájem. Na jeden inzerát odpoví desítky lidí

Byty se v Česku pronajímají v rekordně krátkém čase. Na jeden inzerát se v Praze v průměru ozve 40 zájemců. U těch nejžádanějších nemovitostí jich je podle společnosti Bezrealitky.cz klidně víc než 600. Majitelé nemovitostí si tak mezi zájemci o bydlení můžou vybírat. Přibývá ale i těch, kteří pro hledání nájemníka využívají služeb soukromých firem, jež byt spravují. Praha 7:12 22. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražské sídliště (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvacet až třicet tisíc korun měsíčně bez poplatků za energie. Taková je běžná cena pronájmu třípokojového bytu v Praze. I přes vysoké ceny je o byty obrovský zájem. Podle společnosti Bezrealitky.cz se na jediný inzerát ozvou desítky zájemců.

„Průměrný inzerát bytů k pronájmu se v celé České republice, to znamená včetně veškerých regionů, udá do týdne. U hlavního města jsou to klidně dva až tří dny a ilustruje to třeba i počet reakcí na jednotlivé inzeráty. Průměrně reagují desítky lidí. V Praze není vůbec výjimka, že majitelé sesbírají v horizontu několika hodin desítky reakcí,“ říká pro Radiožurnál mluvčí Bezrealitky.cz František Brož.

Obrovský zájem o pronájmy potvrzuje třeba i společnost Ulov domov. Na jeden inzerát se ozve klidně i 50 zájemců. Podle jednatele firmy Martina Březiny zájem o byty na pronájem bude, stejně jako každý rok, vrcholit v letních měsících.

„Zájem o pronájmy není v Česku otázkou posledních měsíců, ale již delší dobu pozorujeme převis poptávky nad nabídkou pronájmů. Je to dáno hlavně tím, že se daří ekonomice a ve velkých městech firmy otevírají i velké množství nových pozic,“ tvrdí.

Dalším důvodem vyššího zájmu o pronájmy jsou rostoucí ceny nemovitostí. V Česku loni podle Eurostatu podražily byty a domy meziročně téměř o deset procent, což bylo po Slovinsku a Lotyšsku třetí nejrychlejší růst v zemích Evropské unie.

V kombinaci se zpřísněním pravidel pro udělování hypoték to řadě lidí uzavřelo možnost pořídit si vlastní bydlení. A tak svůj domov hledají v pronájmech, a nejen na internetu. Pronajmout si byt přes mobilní telefon po cestě do práce tak není dnes už žádná výjimka.

„Rychlost domluvy a uzavření dohody zvyšuje třeba ještě možnost automaticky generovat nájemní smlouvy jediným kliknutím, nebo třeba možnost doložit informace o sobě, o své domácnosti,“ dodává František Brož.

Zájem o střednědobé pronájmy

Podle společnosti Flatio ale v posledních dvou letech roste zájem i o střednědobé pronájmy – tedy o byty na jeden až 12 měsíců. Meziročně dokonce o 200 procent. Zájemce si na internetu najde byt, virtuálně si ho prohlédne a může se stěhovat. Zájem o takové byty mají hlavně cizinci a manažeři.

„Typickým klientem je u nás byznysová klientela, například manažeři, kteří cestují mezi různými pobočkami firmy, nebo to jsou specialisté najatí na jeden časový úsek. Cena pronájmu je přibližně o čtvrtinu vyšší než u dlouhodobých pronájmů, ale v této ceně už jsou obsažené veškeré služby, spotřeba energií, internet. Byt musí být plně vybavený,“ říká spoluzakladatel společnosti a marketingový ředitel Ondřej Dufek.

Nájemník tak přichází pouze se svými osobními věcmi. Nejčastěji klienti této společnosti hledají byty o velikosti 1+kk až 2+1 v širším centru Prahy nebo na okraji, nejlépe v blízkosti metra.

Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelského centra dTest, ale upozorňuje, že by si lidé měli smlouvy vždy pozorně číst. V dTestu totiž přibývá dotazů na podnájmy, tedy na byty, které nájemce dál pronajímá.

„Podnájem není nájem. A z podnájmu plynou rizika jak pro nájemce, tak pro podnájemce. To největší úskalí, které má, spočívá v tom, že nikdy neví, jak dlouho bude moct v bytě bydlet. V okamžiku, kdy se pronájemce s pronajímatelem domluví na ukončení nájmu, automaticky zaniká i podnájem,“ vysvětluje Zelený.

Lidé v podnájmech jsou tak méně chráněni, než ti v pronájmech. Na principu podnájemních smluv fungují i některé společnosti, které nabízejí, že majitelům bytu seženou vhodného nájemníka a zajistí veškerý související servis.