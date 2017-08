Milovníci cestování mohou při vyhledávání akčních letenek využít třeba servery, které je přímo vyhledávají. Například portály Cestuj levně, Jak na letenky nebo Levné cestování. Existují i specializované vyhledávače, například AZair cílí hlavně na nízkonákladové dopravce.

Propagační akce i chyby v systému. Milovníci cestování mohou na letenkách ušetřit tisíce korun. Téma pro Zuzanu Švejdovou

Stačí zadat klíčová slova, tedy kam chce člověk letět a v jakém termínu. Systém pak vygeneruje tu nejlevnější cestu a dopravce.

Levněji než z českých letišť se cestuje třeba z Vídně, Frankfurtu, Mnichova nebo také z Varšavy, kde je mnohem větší konkurence jak cestovních kanceláří, tak aerolinek.

Společnosti se pak předhánějí, která nabídne nejnižší cenu. V rezervačních systémech dopravců se objevují i chybné tarify. Jde třeba o nabídky, kdy dopravce špatně přepíše cenovku nebo třeba do konečné ceny nezapočítá palivový příplatek. Takové spoje jsou ale většinou vyprodané během pár minut nebo hodin, než je dopravce upraví.

Tipy a kurzy, jak za cestování ušetřit

Cena letenky je tak i o řád nižší, než je její skutečná hodnota. Jen pro zajímavost, nyní se dá sehnat třeba zpáteční letenka z Bratislavy do Moskvy za necelých 1600 korun nebo osmidenní zájezd do Řecka za 5 700 korun včetně ubytování.

Petr Novák procestoval tímto způsobem už asi 30 zemí světa. Dnes pořádá kurzy, kde lidem radí, jak za cestování ušetřit.

„Jsou to super last minute zájezdy z Německa, kde hodně funguje takzvaný buy and fly. Přijedete na letiště, kde si u cestovky vyberete něco, co třeba za čtyři hodiny odlétá,“ popisuje Novák.

„Pak se dá často sehnat levná letenka i v last minute. Nebývá to úplně běžné, protože většinou čím víc se blíží termín, tak cena leze nahoru. Do Dominikánské republiky zpáteční letenka vyjde třeba na šest tisíc. Většinou takhle na poslední chvíli se to objeví to 24 nebo 48 hodin před,“ dodává.

O Vánocích a v létě jsou letenky nejdražší

Obecně platí, že kolem Vánoc nebo v letních měsících jsou letenky nejdražší. Souvisí to s tím, že lidé častěji cestují. Proto si můžou dopravci účtovat i vyšší částky.

Přesto se v rezervačních systémech dají vysledovat cenové rozdíly. Dražší bývají ranní a večerní spoje. Šanci na levnější letenku pak mají lidé před víkendem, kdy bývá největší nabídka.

„Také platí kupovat letenky na nová spojení, která jsou právě vložená do rezervačních systémů. V takovém případě chce aerolinka zaplnit prázdná letadla za jakékoliv ceny,“ přidává další tipy ředitel společnosti Letuška.cz Josef Trejbal.

Stalo se to například v případě katarského dopravce Qatar Airways. Společnost prodávala v červenci zpáteční letenky do Asie za cenu kolem 10 tisíc korun. Cenu letenky je ale možné snížit i výběrem místa prodeje. Záleží třeba na tom, z jaké země nebo na jakých webových stránkách si lidé lístek kupují.

Ušetřit se dá také za ubytování

Srazit cenu mohou lidé také u ubytování. V posledních letech se stal oblíbený ubytovací portál Airbnb, kde lidé pronajímají vlastní byty za relativně dostupné ceny.

Bydlet se dá ale i zadarmo, třeba v případě takzvaného couchsurfingu, tedy sdíleného ubytování. Existují i další způsoby výměnných pobytů, kde uživatelé nesdílí nemovitost, ale vyměňují si ji. Propůjčí si klíče od bytu třeba na celý týden. Některé systémy výměnných dovolených ale vyžadují registrační poplatek.

„Třeba homeexchange, kdy si s někým měníte bydlení. Vy někam jedete a někdo pak může jet k vám. Nemusí to být ve stejný okamžik. Pak jsou specifický služby - třeba housesitting. Člověk hlídá někomu dům a většinou i domácí mazlíčky. Za to tam pak může bydlet zadarmo,“ vysvětluje cestovatel Novák.

Stejně jako letečtí dopravci nabízejí také takzvané promo nabídky. Čím víc se blíží termín příjezdu, tím větší bývá i sleva. Hoteliéři se tím snaží zaplnit volnou kapacitu třeba i za polovinu běžné ceny.