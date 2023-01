Amazon plánuje zrušit až 18 000 pracovních míst. ‚Nemá se to týkat distribučních center,‘ říká odborář

Americký internetový obchod Amazon hodlá zrušit kolem 18 000 pracovních míst. Ve zprávě zaměstnancům, která byla zveřejněna na webu firmy, to uvedl generální ředitel společnosti Andy Jassy. Amazon po celém světě zaměstnává přes 1,5 milionu lidí. Působí také v České republice, kde zaměstnává několik tisíc lidí. Ze zprávy vyplývá, že propouštění se dotkne i zaměstnanců v Evropě. Seattle 19:18 5. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amazon v době pandemie covidu-19 zažíval silný růst, který však začátkem loňského roku výrazně zpomalil (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Propouštění ve firmě je podle zveřejněného oznámení větší, než se předpokládalo. V listopadu deník The New York Times s odvoláním na zdroje obeznámené se situací napsal, že firma chce propustit kolem 10 000 pracovníků.

„Amazon v minulosti přestál nejisté a těžké podmínky v ekonomice a stejně tomu bude i nadále. Tyto změny nám pomohou jít za našimi dlouhodobými příležitostmi,“ sdělil k rušení míst generální ředitel.

Podrobnosti bude firma zaměstnancům, kterých se propouštění dotkne, komunikovat od 18. ledna, upřesnil.

Amazon v době pandemie covidu-19 zažíval silný růst, který však začátkem loňského roku výrazně zpomalil. Firma čelila vysokým nákladům v důsledku nadměrných investic a rychlého rozšiřování aktivit.

Situace v Česku

V České republice firma působí od roku 2013. Od roku 2015 funguje v Dobrovízi u Prahy její distribuční centrum, které nyní zaměstnává přes 3000 stálých pracovníků. V korporátních kancelářích v centru Prahy má společnost dalších více než 1000 specializovaných pracovníků.

Plánovaná redukce pracovních míst v Amazonu by se ale pracovníků v Česku dotknout neměla.

„Informace, které k nám prosákly, byly ty, že se propouštění nebude týkat pracovníků distribučních center, ale ostatních divizí Amazonu,“ řekl předák odborové organizace české pobočky Amazon Ivo Majer pro Český rozhlas.

Kdyby společnost Amazon opravdu chtěla v Česku propouštět i kmenové zaměstnance, musela by dodržet zákonný postup a projednat to s odborovou organizací.

„Pokud by se jednalo o hromadné propouštění, to znamená, že by pokles zaměstnanců byl třeba třetinový, tak podle zákoníku práce je povinností zaměstnavatele předem projednat s odborovou organizací tato propouštění,“ vysvětluje Majer.

„Ale ono to není tak jednoduché, Amazon by musel kontaktovat úřady práce, protože tam by se jednalo o více zaměstnanců,“ dodává.