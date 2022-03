Evropská komise: Firmy z EU zasažené protiruskými sankcemi budou moct čerpat až 400 tisíc eur

Firmy z Evropské unie zasažené protiruskými sankcemi budou mít nárok na státní pomoc až 400 tisíc eur, tedy 9,8 milionu korun. V tiskové zprávě to ve středu oznámila Evropská komise. Za tímto účelem uvolnila pravidla poskytování státní pomoci, která by to jinak neumožňovala. Unie zavedla proti Rusku sérii sankcí a na další se chystá. Důvodem je invaze ruských vojsk na Ukrajinu.

