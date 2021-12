Prouza: Tendr na Temelín zastavil Babiš. Na jednáních vykřikoval, že je to tunel a že to nedovolí

Kdo hrál před sedmi lety rozhodující roli při zastavení tendru na rozšíření Jaderné elektrárny Temelín? „Andrej Babiš vyhrožoval dalším koaličním stranám, že pokud by to prosadily na sílu, tak to bude používat politicky proti nim,“ říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, který byl hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Praha 20:15 29. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

V posledních dnech sledujeme v médiích a na sociálních sítích spory o to, kdo měl podíl na zastavení tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín v roce 2014. Je to reakce na vánoční poselství, ve kterém tento krok kritizoval prezident Miloš Zeman. Na twitteru na to reagoval bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), který byl tehdy ministrem financí. Napsal, že se snažil tehdejšího premiéra z ČSSD Bohuslava Sobotku přesvědčit, aby tendr pokračoval, ale nepovedlo se mu to. Na to jste reagoval mimo jiné i vy a napsal jste, že Andrej Babiš lže. V čem podle vás lže?

Lež je oblíbená pracovní metoda Andreje Babiše. Pamatuji si řadu jednání, která probíhala kolem přípravy tendru. Mělo to i velký evropský rozměr, proto jako státní tajemník pro evropské záležitosti jsem u řady těch jednání byl.

Andrej Babiš vždy na jednání chodil a vykřikoval tam, jaký je to tunel, jak to nedovolí, že nebudou žádné záruky pro ČEZ na výstavbu a že to ČEZ musí postavit sám, což ekonomicky nefunguje a nikdy to fungovat nemohlo. Vyhrožoval dalším koaličním stranám, že pokud by to prosadily na sílu, tak to bude používat politicky proti nim. Proto to nakonec skončilo odložením tendru.

Možná bychom měli vysvětlit, že tendr tehdy nevypisovala vláda, vypisovala ho společnost ČEZ, která ho potom také zrušila, protože vláda odmítla dát záruky výkupní ceny elektřiny. Andrej Babiš vysvětloval svá slova z twitteru pro Deník N tak, že přesvědčoval tehdejšího premiéra, aby tendr pokračoval i bez státní garance. To z vašeho pohledu není pravda?

Není to pravda, protože když se podíváte, tak kdekoliv se staví jaderné elektrárny, vždy je to s nějakou zárukou státu, zárukou minimální výkupní ceny. Každý, kdo bude stavět a bude dělat jakoukoliv investici, přece musí vědět, že má nějakou minimální návratnost. Bez toho to nefunguje.

Jaderná výstavba je dvojnásobně riziková. Vždy se prodlužuje, prodražuje a žádná soukromá firma nemůže jít do takového rizika. Pokud by to ČEZ tehdy udělal, tak by menšinoví akcionáři bezpochyby uspěli se žalobami na poškozování firmy.

Když se na to celé podíváme zpětně, souhlasíte s prezidentem, že zastavení tendru byla chyba?

Byla to chyba, ale ten, kdo to zastavil, byl Zemanův kamarád Andrej Babiš.

