Prouza: Škrtat zelené investice je hloupost. I Poláci si spočítali, že se jim vyplatí

Lídři Evropské unie se po téměř pěti měsících scházejí, aby jednali o vytvoření fondu obnovy na pomoc zemím postiženým epidemií koronaviru a také o novém evropském rozpočtu. Podle předsedy Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy potřebuje Česko peníze hlavně na modernizaci průmyslu. Interview Plus Praha 19:23 17. července 2020

Někdejší státní tajemník pro evropské záležitosti Prouza připomíná, že dosáhnout dohody o rozpočtu je vždy velmi složité.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia.

Tentokrát by ale vše mohl usnadnit fakt, že řada zemí pociťuje ekonomické problémy a vědí, že další prohlubování nejistoty by bylo to nejhorší možné.

„Bude ale záležet i na tom, jak moc se pohádají nizozemský a maďarský premiér. Ten nizozemský bude trvat na tom, aby se spořilo a především aby byla kontrola nad tím, jak a za co jednotlivé země utrácejí peníze,“ podotýká Prouza. „Maďarský premiér Viktor Orbán, kterému zdatně sekunduje český premiér, říká: ‚Navalte prachy a nekecejte nám do toho, co s nimi budeme dělat.‘“

Pokud jde o fond obnovy, premiér Andrej Babiš (ANO) zdůrazňuje, že peníze musí jít na předem dané projekty. Naopak v případě evropského rozpočtu Babiš prosazuje, aby Česko mohlo více rozhodovat o tom, na co peníze půjdou.

„Česká pozice je velmi slabá, protože je totálně nekonzistentní. Je to jednání ve stylu ‚teď mě napadla nějaká myšlenka, tak ji plácnu.‘ Jiné země mají strategii a vědí, co si chtějí vyjednat. Česká ‚strategie‘ je všechno negovat a to se ten kompromis dělá obtížně,“ upozorňuje Prouza s tím, že premiér svými výroky často cílí hlavně na domácí publikum.

Ekologie se vyplatí

Babiš mimo jiné kritizuje investice do zelených projektů a proměnu ekonomiky, kterou prosazuje Evropská komise. Více peněz by podle něj mělo jít na kohezní fondy. „Peněz na kohezní fondy už jsme tu měli dostatek. Babiš chce peníze nalít do betonu a dálnic, ale my stejně nejsme schopní stavět. A ty peníze nedokážeme ani čerpat,“ upozorňuje Prouza.

Právě Česko je podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR zemí, která potřebuje peníze na zásadní modernizaci průmyslu: „To, že si chceme škrtat peníze na zelené investice, je ta nejhloupější strategie, jakou může vláda zvolit.“

„Polsko bylo ještě před pár měsíci bráno jako země, která odmítá investice do ekologie. Ale jakmile si polská vláda spočítala, kolik by to mohlo přinést, tak dnes je Polsko na jednáních šampionem modernizace a ekologie,“ dodává.

„Potřebujeme nainvestovat co nejvíce peněz, aby náš průmysl byl konkurenceschopný i za 30 let. Přerod ze subdodavatele autodílů na moderní průmyslovou zemi bude stát obrovské peníze,“ říká Prouza.

Proč tedy česká vláda nepostupuje podobně? „Protože je to složité. Mnohem jednodušší je udržovat status quo a žádné prudké pohyby,“ nabízí možnou odpověď Prouza. Řadu firem totiž „bude transformace bolet“ a mnozí začnou vládu kritizovat za to, že tlačí na ekologizaci.

„Evropská komise dělá jen to, na čem se shodnou členské státy. Ty se shodly na tom, že chtějí omezovat emise a aby Evropa byla v roce 2050 uhlíkově neutrální,“ konstatuje.

