Průměrná sazba hypoték mírně stoupla na 5,05 procenta. Centrální banka zatím nerozhodla o zásahu
Průměrná sazba hypoték na počátku srpna zůstala nad pěti procenty, proti předchozímu měsíci se zvýšila o 0,02 procentního bodu na 5,05 procenta. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
„Hypoteční sazby u některých bank v průběhu července opět mírně vzrostly, a potvrdily tak mírně rostoucí trend z předchozích měsíců,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora. Sazby hypoték se pod hranicí pěti procent udržely jen dva měsíce, v květnu a červnu, přesně po třech letech. U tříleté fixace s odhadní cenou nemovitosti LTV do 80 procent lze však podle Hypoindexu stále získat hypotéku za 4,67 procenta.
Červnová sazba byla nejnižší od dubna 2022, kdy činila 4,88 procenta. Současný mírný růst tak stále znamená, že sazby se drží na úrovni, kterou měly naposledy na jaře 2022. „Při podrobnějším pohledu je patrná značná rozmanitost nabídky mezi jednotlivými bankami,“ dodal Sýkora.
Objem hypoték v dubnu klesl meziměsíčně o dvě procenta. Češi si napůjčovali přes 32 miliard
Číst článek
Zatímco průměrná sazba mírně roste, některé banky stále nabízejí hypotéky výrazně pod hranicí 4,5 procenta. Například u hypotéky s pětiletou fixací je i v srpnu možné najít sazby již od 4,14 procenta. „Nabídka se však rychle mění a klienti musí jednat rychle a být připraveni. Banky navíc posuzují rizikový profil klientů odlišně, což dále prohlubuje rozdíly v jejich nabídkách,“ upozornil Sýkora.
Hypoteční sazby na českém trhu přešlapují na místě, stejně jako rozhodnutí ohledně snižování sazeb ze strany centrálních bank, ať již České národní banky, tak i amerického Fedu.
„Obě instituce mají vliv na sazby hypoték na českém trhu. V blízké době tak nelze očekávat výrazné rozuzlení, kam se budou dále ubírat,“ doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.
Česká národní banka podle něj nebude reagovat dříve, než uvidí jasné zklidnění situace a pravděpodobný směr české inflace. „Proto si budeme muset zvyknout na hypoteční sazby kolem 4,5 procenta,“ odhadl.
Měsíční splátka hypotečního úvěru 3,5 milionu korun, sjednaného do 80 procent LTV při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,05 procenta, činí v srpnu 20 571 korun. Ve srovnání se začátkem roku je nižší o 160 korun.