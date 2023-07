Průmyslová výroba v Česku během května mírně zrychlila. Meziroční růst dosáhl 1,4 procenta

IT odborníci berou u firem 72 tisíc, ve státní sféře 46 tisíc. Ministr Bartoš navrhuje, aby jim stát přidal

Bartoš podporuje, aby byli IT odborníci při nástupu zařazeni do třinácté platové třídy místo současné deváté. Také chce, aby se navýšil rozpočet pro IT pracovníky v kritických pozicích.