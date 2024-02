Podmínky v průmyslu se v lednu dál zhoršily. Za útlum může další pokles nových zakázek

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v lednu dál zhoršily. Pokles odvětví byl ale druhý nejpomalejší od loňského března, když index nákupních manažerů (PMI) dosáhl 43 bodů, uvedla ve čtvrtek společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. V prosinci index PMI činil 41,8 bodu. Praha 12:19 1. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podmínky v průmyslu se v lednu dál zhoršily, ale méně než v prosinci (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Odvětví klesá od června 2022. V současnosti stojí za útlumem další pokles nových zakázek, když výrazně klesl zejména zahraniční obchod na klíčových trzích. Mezi firmami ale rostl optimismus, když očekávají v letošním roce posílení domácí i zahraniční poptávky.

„Lednová data PMI poukázala na problematický začátek roku 2024, protože podmínky poptávky byly stále silně utlumené a firmy na základě toho dál snižovaly objemy výroby. Zároveň v souvislosti s klesající rozpracovaností opět zredukovaly řady zaměstnanců, v některých případech trvalým propuštěním,“ uvedla Sian Jones, vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence.

Výsledky PMI podle analytika ČSOB Dominika Rusinka ukazují, že český průmysl vstoupil do nového roku pesimisticky. „Za celý rok 2023 podle našeho odhadu průmyslová výroba mírně poklesla a na výraznější oživení to nevypadá ani v nejbližších měsících,“ řekl Rusinko. „Průmysl trápí totožné problémy jako v minulém roce. Hlavní brzdou je slabá zahraniční i domácí poptávka,“ dodal.

S ohledem na pokles poptávky firmy snížily objemy výroby, klesala dvacátý měsíc v řadě. Výrobci v této souvislosti propouštěli, a to i stálé pracovníky, zmenšovali skladové zásoby materiálu a zboží a omezovali nákupy vstupů. Utlumená poptávka po vstupech ve světě vedla dodavatele k další redukci cen surovin. Ceny snižovali i výrobci s cílem povzbudit odbyt a posílit konkurenceschopnost svého zboží.

Hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil vnímá informaci o snižování výrobních cen jako pozitivní zprávu ve výsledcích PMI. „Zpracovatelské firmy si totiž momentálně užívají pokles cen výrobních vstupů a vzhledem ke slabé poptávce jsou motivovány toto promítat i do snižování konečných cen. To by mělo stvrdit pozorované uklidňování inflační situace, která tak ani v prvních měsících roku 2024 zřejmě nebude představovat velkou hrozbu,“ poznamenal.

Ve výhledu do budoucna byly české firmy optimističtější. „I přes náročné provozní podmínky firmy předpokládají, že výroba během roku 2024 vzroste, některé očekávají zlepšení poptávky už v pololetí. Výhledy na výrobu byly následně nejlepší za pět měsíců,“ uvedla Jones.