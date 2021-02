Průmyslu se žádné nové restrikce netýkají, potvrdil Havlíček. Plošné testování ve firmách bude povinné

Průmyslové firmy zůstanou podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) od pondělí bez nových restrikcí. Spustí se v nich ale dobrovolné testování, které by se mělo za několik dní změnit na povinné. Stát bude přes úlevy na zdravotním pojištění přispívat 60 korun na test, maximální nárok bude na čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Praha 23:48 26. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Havlíčka se ale na průmysl nevztahuje málo opatření | Zdroj: Úřad vlády ČR

Ve vládě však případné omezení průmyslu nepanovala shoda. Zatímco Havlíček nové restrikce pro průmyslové firmyo dmítal, ministryně práce a sociálních věcí v pátek večer na twitteru naopak napsala, že než začne povinné testování ve firmách, vláda by průmysl měla omezit. „Jsme v kritické situaci, na jipkách dochází lůžka i personál. Ve vládě je nás už šest s tímto názorem. Potřebujeme další dva hlasy,“ uvedla.

Podle Havlíčka se ale na průmysl nevztahuje málo opatření. Zaměstnavatelé například budou muset nově na každou směnu zaměstnancům zajistit roušky. Otevřený průmysl zůstává hlavně z ekonomického důvodu. Stát z něj ale také podle Havlíčka chce vytvořit desetitisíce testovacích míst. Až bude jasné, že je logistika pod kontrolou, je tedy dostatek dodavatelů testů a je zabezpečeno řádově 20 až 25 milionů testů, poté bude zahájen povinný režim. Stane se tak podle Havlíčka v řádu jednotek dnů, nebo málo týdnů, třeba za 14 dnů.

Podle odborového předáka Josefa Středuly zaměstnavatelé nemohou pracovníkovi test nařídit, povinné testování by měl upravit zákon. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní hledá možnosti pro závazné testování. Jednou z cest by mohlo být mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Resort odhaduje, že by se testování mohlo týkat asi 1,88 milionu lidí, měsíčně by tak mohlo být provedeno asi 7,5 milionu testů. Náklady by činily asi 450 milionů korun.