Nemůžeme jít cestou energetické nesoběstačnosti, komentuje Havlíček návrh Evropské komise

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navrhuje zpřísnění limitu na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 procent oproti roku 1990. Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) si myslí, že je tento cíl pro Českou republiku nereálný. Podle něj by ambice komise výrazně ovlivnily stěžejní oblasti českého průmyslu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 13:36 18. září 2020

„CO2 je u nás generováno ze 40 procent energetikou, ze 20 průmyslem a z 15 dopravou, takže mám-li se dostat na vysoké ambice Evropské komise, znamená to, že musíme zásadním způsobem změnit všechny tyto oblasti,“ říká Havlíček ve vysílání Radiožurnálu.

Nevadí mi ambice Evropské komise. Vadí mi ale to, že něco řekne a až poté dochází k odborné diskuzi, říká Karel Havlíček (hnutí ANO)

Snížení emisí o 55 procent do roku 2030 se asi zdá jako velký skok, ale srovnává se s rokem 1990. Od té doby u nás emise výrazně klesly. Podle statistik ministerstva životního prostředí asi o 35 procent.

„Na první pohled to vypadá, že většinu máme za sebou a mohlo by to jít stejně rychle, ale finále je daleko náročnější. Přestrojovali jsme průmysl, energetiku a v tuto chvíli jsme v situaci, kdy každé další procento je výrazně náročnější,“ vysvětluje ministr.

„Vychází nám to tak, že bychom se mohli dostat, když by to šlo hodně dobře, na 45 procent, ale spíše to vidím na 34,“ říká ministr. Bude podle něj záležet hlavně na tom, jak se Česko popere s energetikou. „Těch 40 procent bezemisní energetiky, na které bychom se měli do roku 2030 dostat, není reálných.“

Jiná startovací pozice

Ursula von der Leyenová ve středečním projevu řekla, že ví, že státy mají rozdílnou startovací pozici. Je ale prý přesvědčena, že se to dá zvládnout. Na projekty omezující emise skleníkových plynů má jít podstatná část peněz z evropského fondu obnovy a také z nového rozpočtu Evropské unie.

„Do obnovitelných zdrojů dáme od roku 2010 do roku 2030 asi 900 miliard korun. Přičemž z evropských zdrojů máme k dispozici 964 miliard, které jsou na průmysl, zdravotnictví, školství a to by všechno padlo. Musíme vidět realitu,“ upozorňuje místopředseda vlády.

O návrhu Ursuly von der Leyenové budou ještě jednat šéfové členských států.

Je Česko připraveno plán vetovat? „Teď je to v režimu Evropské komise, postoupí se to na úroveň Evropské rady a Evropského parlamentu – ten je ještě zelenější a tvrdí, že by to mělo být až 60 procent, ale to už je z říše jiného vesmíru.“