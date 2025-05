Průmysl v březnu meziročně stoupl o 1,4 procenta, stavitelství o 12,1. Více je i nových zakázek

Průmyslová výroba v Česku v březnu meziročně reálně stoupla o 1,4 procenta, tedy podobně jako v únoru, kdy vzrostla o 1,5 procenta. K růstu pomohla zejména výroba elektřiny, kde se projevila nižší loňská srovnávací základna. Meziroční růst v březnu zaznamenala i stavební výroba, a to konkrétně o 12,1 procenta. Dvouciferným tempem posílila produkce v pozemním i v inženýrském stavitelství. Informoval o tom ve středu Český statistický úřad (ČSÚ). Praha 10:25 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český statistický úřad (Ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V porovnání s loňským březnem vzrostly i zakázky průmyslové výroby, zvýšily se o 2,1 procenta. V meziměsíčním srovnání byla produkce průmyslu vyšší o 0,4 procenta.

Hodnota nových průmyslových zakázek byla v březnu o 0,9 procenta vyšší než před rokem. Přibyly zejména zakázky ve výrobě strojů a zařízení nebo výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde byly nasmlouvány významné dlouhodobé kontrakty, uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Naopak meziroční pokles nových zakázek, i vlivem vyšší srovnávací základny, statistici zaznamenali v automobilové výrobě a ve výrobě počítačů a optických přístrojů nebo v chemickém průmyslu.

K celkovému růstu průmyslu v březnu přispěla podle ČSÚ především výroba elektřiny. „Produkce ve zpracovatelském průmyslu stagnovala, mírné oživení můžeme pozorovat například u výroby stavebních hmot a materiálů,“ uvedl k březnovým výsledkům průmyslu ředitel odboru statistiky zemědělství, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců se v odvětví v březnu meziročně snížil o 2,1 procenta.

Růst stavitelství

K růstu stavební výroby podle ČSÚ přispělo teplejší počasí a nízká srovnávací základna. Výraznější meziroční růst zaznamenala stavební výroba naposledy v březnu 2022. Meziměsíčně byla letos v březnu stavební produkce vyšší o 3,5 procenta.

Stavitelství v březnu meziročně vzrostlo pátý měsíc v řadě, v únoru to bylo ale jen o nepatrných 0,9 procenta a v lednu o 8,2 procenta. Dvouciferným tempem to bylo naposledy loni v prosinci, a to o 10,8 procenta. Vyšší meziroční růst než v březnu evidovali statistici naposledy před třemi roky, tehdy v březnu stoupla produkce o 14,6 procenta.

„Stavební produkce rostla v březnu dvouciferným tempem na inženýrských i pozemních stavbách a k tomuto růstu zčásti přispělo teplejší počasí a nízká srovnávací základna,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby Petra Cuřínová.

Pozemní stavitelství, což je stavba bytových i nebytových budov, se meziročně zvýšilo o 10,4 procenta. Inženýrské stavitelství, kam spadá budování silnic nebo telekomunikačních a energetických sítí, meziročně vzrostlo o 16,2 procenta.

Hodnota staveb

Orientační hodnota staveb, na které bylo v březnu vydáno stavební povolení, meziročně klesla o 37,2 procenta na 41,2 miliardy korun. Podle statistiků je za poklesem vysoká srovnávací základna.

„Po modelovém odečtení staveb s rozpočty nad miliardu korun by byla orientační hodnota na úrovni loňského března,“ podotkl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Výstavba bytů se v březnu meziročně zvýšila o 15,9 procenta na 3 137 bytů. „Dokončeno bylo 3 699 bytů, což znamenalo meziroční růst o 44,7 procenta v důsledku dohrání dat za leden a únor,“ uvedl ČSÚ.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v březnu meziročně zvýšil o 0,2 procenta, jejich průměrná hrubá měsíční mzda proti loňskému březnu vzrostla o 7,4 procenta.