Více než polovina Čechů plánuje v roce 2025 omezit výdaje, mladí lidé hledají další zdroje příjmů

Do příštího roku nevyhlíží Češi příliš optimisticky, alespoň co se ekonomické stránky týče. Ukázal to prosincový průzkum agentury Median, který zpracovala exkluzivně pro Český rozhlas. Většina lidí počítá s tím, že bude muset příští rok šetřit, většina zejména na potravinách, sportu a kroužcích.

Bleskový průzkum Praha 5:00 30. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít